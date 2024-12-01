Osman Müftüoğlu "Mucize bir ev ilacı" diyerek duyurdu: Kan şekeri artışını frenliyor
Kan şekerini dengede tutmak genel sağlığınızı korumak için önemlidir. Kan şekerini dengelemek ve ani kan şekeri artışını önlemek için bazı besinlerden faydalanabilirsiniz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun favorisi olan ve "Kan şekerini dengelemede mucize bir ev ilacı" olarak açıkladığı bir besin var ki, besinlerdeki nişastanın şekere dönüşmesini engelliyor. İşte her mutfakta bulunan ve kan şekerini dengeleyen o 3 besin.
Kan şekeri, kandaki glikoz seviyesini ifade eder ve vücudun enerji ihtiyacını karşılamada hayati bir rol oynar. Normal seviyede tutulması, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için kritik öneme sahiptir.