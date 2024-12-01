Osman Müftüoğlu "Mucize bir ev ilacı" diyerek duyurdu: Kan şekeri artışını frenliyor

SİRKE

Doğanın mucizevi armağanlarından biri olan sirke, hem sağlık hem de temizlik alanında sunduğu sayısız fayda ile dikkat çekiyor.

Osman Müftüoğlu, Kan şekerini dengelemede mucize bir ev ilacı da sirke. Üzüm, erik ya da elma sirkesi olması fark etmiyor, sirkenin her türlüsü besinlerdeki nişastanın şekere dönüşmesini engelleyerek kan şekeri yükselmelerini frenleyebiliyor." diyor.

Yapılan araştırmalar, sirkenin kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.