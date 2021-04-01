Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye

4) İnsülininizi 5’ten, HbA1’nizi 5.5’ten düşük; açlık kan şekerinizi 90 civarında tutun.
5) Tansiyondan korunup her yaş için 12/8’in altını hedefleyin.
İKİNCİ 5
1) Beslenmenizde şekeri ve unu sınırlayın, trans yağlılardan uzaklaşın, kalori tüketiminizi azaltıp bitki bazlı besinlere yoğunlaşın, kırmızı et ve hayvansal yağlara sınır getirin, daha sık ve bol Omega 3 zengini (DHA) besin (balık, ceviz), epigallokateşin deposu içecek (yeşil çay), ferulik asit bombası gıda (yulaf, havuç, domates), folik asit ve koenzimQ10 dükkânı yeşillik (ıspanak, pazı), proantosiyanidin eczanesi mor/kırmızı siyah sebze ve meyve yiyip için, magnezyum zengini besinleri (çekirdekler, bakliyat, kuruyemişler) ihmal etmeyin.
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