Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye

Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bugünkü köşesine bellek dostu 10 tavsiyeye yer verdi.

ntv.com.tr 01.04.2021 - 09:15

Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 1

BELLEK DOSTU 10 TAVSİYE

1) D vitamininizi izleyin, 70-100 aralığında tutmaya gayret edin.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 2
2) B12 eksikliğine dikkat edin, 700-900 aralığını hedefleyin.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 3
3) Bel çevrenizi genişletmeyin. Erkekseniz 100, kadınsanız 90 cm’nin altını hedefleyin.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 4
4) İnsülininizi 5’ten, HbA1’nizi 5.5’ten düşük; açlık kan şekerinizi 90 civarında tutun.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 5

5) Tansiyondan korunup her yaş için 12/8’in altını hedefleyin.

Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 6

İKİNCİ 5

1) Beslenmenizde şekeri ve unu sınırlayın, trans yağlılardan uzaklaşın, kalori tüketiminizi azaltıp bitki bazlı besinlere yoğunlaşın, kırmızı et ve hayvansal yağlara sınır getirin, daha sık ve bol Omega 3 zengini (DHA) besin (balık, ceviz), epigallokateşin deposu içecek (yeşil çay), ferulik asit bombası gıda (yulaf, havuç, domates), folik asit ve koenzimQ10 dükkânı yeşillik (ıspanak, pazı), proantosiyanidin eczanesi mor/kırmızı siyah sebze ve meyve yiyip için, magnezyum zengini besinleri (çekirdekler, bakliyat, kuruyemişler) ihmal etmeyin.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 7
2) Uykunuzdan taviz vermeyin, uyku kalitenizi iyileştirin.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 8
3) Sakin, huzurlu, inanç dünyası zengin dostluk/arkadaşlık ilişkileriniz; her konuda “makul”e odaklı, stresi yönetilebilir düzeyde bir yaşam tarzınız olsun.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 9
4) Aktif olun, her gün yürüyün veya başka bir aktivite yapın.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 10
5) Kronik iltihaplardan korunun, hsCRP’nizi 1’in altında tutun. İmkân varsa homosistein seviyenizi de takibe alıp 12’yi aşmamasına dikkat edin.
Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek dostu 10 tavsiye - 11

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