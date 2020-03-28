Osman Müftüoğlu yazdı: Corona virüs bize neler öğretti

ntv.com.tr 28.03.2020 - 08:14
-Kendimizle dayanışmayı, konuşmayı, hesaplaşmayı, değer yargılarımızı yeniden gözden geçirmenin ne kadar gerekli olduğu meselesini gündeme getirdik.
-Ateş mühim bir habercidir. Ateşlendiğinizi düşünüyorsanız hemen birkaç ölçüm yapmalı, 38 derece ve üzerinde ateş var ise tıbbi yardım istemelisiniz.
-Nefes darlığı acil durum işaretidir. Beklemeden doktorunuzla görüşmeli, maske kullanmaya başlayıp test için müracaat etmelisiniz.
Sorumsuz basında ve sosyal medyada çıkan haberlere itibar edilerek ‘ace baskılayıcı’ veya ‘sartan’ içerikli tansiyon ilaçlarınızı doktorunuzdan habersiz sakın kesmeyin.
Ağrı kesici olarak kullanılan ‘ibuprofen’ içerikli ağrı kesicilerin yerine ‘paracetamol’ içerikli olanları kullanabilirsiniz ama bu değişimi de doktorunuzdan izinsiz yapmayın.
Şeker hastalarının kullandığı insülin duyarlaştırıcı bir molekül olan ‘glitazon’ içeren hapları da lütfen konu netleşene kadar doktorunuzdan habersiz kesmeyin.
- Önce ‘sağlık’, sonra diğerleri...
- Önce ‘insan’, sonra ekonomi...
- Önce ‘korunma’, sonra tedavi...
- Önce 1 metrelik yaşamsal ‘mesafe’, sonra diğerleri...
- Önce ‘ellerin’, sonra yüz ve bedenin temizliği...