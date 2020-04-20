Osman Müftüoğlu yazdı: Zor sınavı nasıl geçtik

OKUR SORULARI

AŞILARDAN HABER VAR MI?



Daha önce de yazdım. Bugünlerde duyacağımız cümlelerin en müjdelisi ‘Aşı bulundu!’ haberidir. Bu, emin olun ‘İlaç bulundu’ haberinden daha önemlidir. Çünkü aşı bizi hastalanmaktan koruyacak. İlaçlar ise hastalığın tedavisinde işe yarayacak.



İyi haberim şu: Oxford Üniversitesi bize verdiği sözde duruyor, “Böyle giderse aşıyı 6 ay içinde yetiştirebileceğiz” demeye devam ediyor. Bu üniversitenin aşı araştırma merkezinden gelen yeni habere bakılırsa ‘aşıda insan deneylerine geçen’ biri Çin, iki Amerika kökenli üç merkeze birkaç gün içinde Oxford Üniversitesi de dahil olacak.



EL KURUTMAYLA VİRÜS YAYILIR MI?



EL kurutma makinesiyle ilgili net bilgi yok ama bizim tavsiyemiz aynı: Ellerinizi bol suyla en az yirmi saniye ovarak ve özenle yıkayınız. Ya da alkol bazlı bir dezenfektanla aynı işlemi uygulayınız.



MORÖTESİ IŞIN ÖLDÜRÜR MÜ?



Morötesi lambalarla elleri ya da bedeni dezenfekte fikri doğru bir yaklaşım değil, zira bu ışınlar deride ciddi bir tahriş ve tahribata yol açabilirler.