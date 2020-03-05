Osman Müftüoğlu'dan cildi nemlendiren 10 besin

Genç, parlak ve ipeksi bir cildin değişmez bazı oyuncuları var. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu cildi nemlendirmek için en önemli 10 besini yazdı... İşte Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun cildi nemlendirmek için önerdiği 10 besin... Tabii ki su en önemlisi ama listenin geri kalanını da pas geçmezseniz, hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz... Yağlı balıklar (Omega-3) Salatalık (Koenzim Q10) Avokado (Omega-9) Karnabahar (sülfür) Ay çekirdeği (Omega-6) Domates (Likopen) Yeşil çay (Kateşin) Bitter çikolata (Flavonal) Zeytin (Omega-9)