Osman Müftüoğlu'dan cildi nemlendiren 10 besin

Genç, parlak ve ipeksi bir cildin değişmez bazı oyuncuları var. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu cildi nemlendirmek için en önemli 10 besini yazdı...

ntv.com.tr 05.03.2020 - 09:08

İşte Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun cildi nemlendirmek için önerdiği 10 besin...
Tabii ki su en önemlisi ama listenin geri kalanını da pas geçmezseniz, hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz...

Yağlı balıklar (Omega-3)

Salatalık (Koenzim Q10)

Avokado (Omega-9)

Karnabahar (sülfür)

Ay çekirdeği (Omega-6)

Domates (Likopen)

Yeşil çay (Kateşin)

Bitter çikolata (Flavonal)

Zeytin (Omega-9)

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