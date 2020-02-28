Osman Müftüoğlu'dan corona virüsten korunmak için 13 önlem

BİR BİLGİ: BİR SORUNA NE ZAMAN ‘PANDEMİ’ DENİR

Bilelim ki corona virüs tehdidi, yani Covid-19 denilen hastalık henüz “pandemi” düzeyinde değil. Peki, pandemi ne demek? Anlamı, önemi ne? Pandemi sözcüğü “dünyanın pek çok farklı yerinde eşzamanlı olarak hızla yayılan ve çok sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı bir hastalığın mevcudiyeti halinde” kullanılıyor. Eğer bir bulaşıcı hastalık “yeni ve farklı bir virüs ile oluşuyor, insandan insana çok kolay bulaşabiliyorsa” işte o zaman tehdit önemsenmeye başlıyor. Bir salgına pandemi denilip denilmeyeceğine Dünya Sağlık Örgütü karar verebiliyor. İyi haber şimdilik şu: Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri pandemi ilanı için henüz erken olduğu görüşündeler.