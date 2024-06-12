Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor

Ancak, her şeyde olduğu gibi, aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir. Çünkü aşırı kafein alımı çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir, bu yüzden dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Ayrıca, kişinin sağlık durumuna, yaşına ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak faydalar ve riskler değişebilir. Bu nedenle, sağlık uzmanına danışmak her zaman en iyisi olabilir.