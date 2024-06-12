Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala, her bayram olduğu gibi Konya’da kahvecilerde yoğunluk yaşanıyor. Severek tüketilen Türk kahvesine ilgi büyük. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bu karşı konuşalamz lezzet son zamanlarda gençler arasında da yayılıyor. Kararında içilen Türk kahvesinin sağlık içinde pek çok faydalı bulunuyor.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 1

Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde hazırlama yöntemleriyle dünyaca meşhur olan Türk kahvesi bayramlarda vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan kahve kültürü son zamanlarda gençler arasında da yayılıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 2

Bayramlarda gelen misafirlere ikram edilen Türk kahvesinin, hem sıcak havalarda ferahlatan hem de Kurban Bayramında mideyi toparlayan bir yanı olduğu için vatandaşlar tarafından çaydan daha fazla tüketilmeye başlandı.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 3

Konya’da ise Tarih Bedesten Çarşısında bulunan kahvecilerde bayram öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Yörelere göre farklı tatlardan oluşan Türk kahvesi, Konya’da daha yumuşak bir içim ile tercih ediliyor.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 4


Tarihi Bedesten Çarşısı'nda kahvecilik yapan kahveciler, Kurban Bayramına az bir zaman kaldığını hatırlatarak, “Kurban Bayramı bu sıcak havalara denk geldiği için ister istemez etler sıcak, havalar sıcak, yağ, kolesterol dengeleme olayı olması için yemekten sonra Konya usulü protokol kahvesi içilmesini öneriyoruz. Hem insanların tansiyonunu ve şekerini düzenler hem midedeki hazımsızlığı giderir, insana protein verir yani uyuyanı uyandıran bir Türk kahvesidir. Vatandaşlar için yemeklerden sonra bu kahveyi tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 5


Türk kahvesine olan alışkanlığın gün geçtikçe daha da artığını belirtildi. Bayrama az bir zaman kaldı. Bu bayram etli bayram. Etli bayramdan sonra da kahveli bayram oluyor. Kahveye taleplerimiz Konya’da çok güzel bir şekilde devam ediyor.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 6

Türk kahvesi içmenin bazı potansiyel faydaları vardır:

Türk kahvesi, antioksidanlar bakımından zengin bir içecektir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve hücresel hasarı azaltabilir.

Kahvedeki kafein, beyindeki uyanıklık ve dikkat seviyelerini artırabilir. Bu da kısa süreli zihinsel performans artışına yol açabilir.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 7


Kahvenin kafein içeriği, ruhsal canlanma ve motivasyonu artırabilir. Bu nedenle, bir fincan Türk kahvesi içmek kişiyi daha enerjik ve odaklanmış hissettirebilir.

Bazı araştırmalar, kahve tüketiminin bellek performansını artırabileceğini ve bilişsel yetenekleri destekleyebileceğini göstermektedir.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 8

Bazı çalışmalar, düzenli olarak kahve içmenin tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

Bazı araştırmalar, kahve tüketiminin karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir. Özellikle, karaciğer yağlanması riskini azaltabilir.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor - 9

Ancak, her şeyde olduğu gibi, aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir. Çünkü aşırı kafein alımı çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir, bu yüzden dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Ayrıca, kişinin sağlık durumuna, yaşına ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak faydalar ve riskler değişebilir. Bu nedenle, sağlık uzmanına danışmak her zaman en iyisi olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER