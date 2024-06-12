Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet! Çaydan daha fazla içiliyor, bir bardağı tansiyonu şekeri düzenliyor
Kurban Bayramına sayılı günler kala, her bayram olduğu gibi Konya’da kahvecilerde yoğunluk yaşanıyor. Severek tüketilen Türk kahvesine ilgi büyük. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bu karşı konuşalamz lezzet son zamanlarda gençler arasında da yayılıyor. Kararında içilen Türk kahvesinin sağlık içinde pek çok faydalı bulunuyor.
Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde hazırlama yöntemleriyle dünyaca meşhur olan Türk kahvesi bayramlarda vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan kahve kültürü son zamanlarda gençler arasında da yayılıyor.