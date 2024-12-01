Otizme çare olabilir! Türk ve ABD'li bilim insanları keşfetti... Hastalıkların kaynağında "silya geni" olabilir

"LİTERATÜRE İLK TANIMLAYAN BİZİZ"

Araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren Temel, şöyle konuştu:



"Kurbağa, insana çok uzak gibi görünse de 'insanın ikizi' diye yayın vardır. Genlerimiz yüzde 80'e yakın aynı. Dolayısıyla biz bu geni Yale Üniversitesinde kurbağada sildik, geni işlevsiz hale getirdik. Kurbağanın gelişim süreçlerini takip ettik. Kurbağada kalp solda değil tam tersi tarafta oldu. Böbreklerinde kist gelişti. Beyin omurilik sıvısında akım bozuldu."



Aynı çalışmanın meyve sinekleri üzerinde de denendiğini bildiren Temel, toplu bulunma eğiliminde olan bu sineklerde CC2D1A geni silindiğinde, sineklerin birbirinden aynı otizm spektrumlu hastalarda gördüğümüz gibi izole olarak farklı yerlerde durduklarını ifade etti.



Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Temel, "Geni 'silya geni' olarak literatüre tanımladık. Bunu literatüre ilk tanımlayan biziz."