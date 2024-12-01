Otizme çare olabilir! Türk ve ABD'li bilim insanları keşfetti... Hastalıkların kaynağında "silya geni" olabilir
Türk ve ABD üniversitelerinden genetik uzmanları, entelektüel yeti yetersizliği ve otizm spektrumuna yol açan "CC2D1A" genindeki farklılıkların değişik hastalıklara da neden olduğunu kanıtladı. 4 yıl süren çalışmada, entelektüel yeti yetersizliği ve otizm spektrumuna neden olan CC2D1A geni silinen kurbağa embriyolarının kalbinin sağda olduğu, böbreklerinde kist ve beyin omurilik sıvısında akım bozukluğu gözlendi. BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, "Geni 'silya geni' olarak literatüre tanımladık. Bunu literatüre ilk tanımlayan biziz." dedi.
Akraba evliliği yapan çift, 2020 yılında iki çocuğunun davranış bozukluğu şikayetiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesine başvurdu.