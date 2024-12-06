Oturmak mı uzanmak mı: Sağlığınız için hangisi daha kötü?

ÇOK FAZLA OTURMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Uzun süre oturmak, her zaman ölüm riskinin daha yüksek olmasıyla bağlantılıdır. Araştırmalar, kan dolaşımını yavaşlattığını ve kalp krizi ve derin ven trombozu gibi durumlar da dahil olmak üzere diğer kardiyovasküler hastalık olasılığını artırdığını göstermektedir.



Uzun saatler oturmak ayrıca omurga, boyun ve omuz sorunlarına neden olabilecek ve omurga diski dejenerasyonunu hızlandırabilecek kötü duruşa da yol açabilir.