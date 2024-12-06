Oturmak mı uzanmak mı: Sağlığınız için hangisi daha kötü?
Hareket eksikliği vücut sağlığınız için zararlıdır. Vücudu hareketsiz bırakmak metabolik süreçleri bozar, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini artırabilir. Uzanmak omurga basıncını hafifletebilirken, her iki pozisyonda da uzun süreli hareketsizlik yavaşlayan dolaşım ve azalan enerji harcaması gibi benzer olumsuz etkilere yol açar.
Modern yaşam tarzı, uzun süre hareketsiz kalmayı neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak oturmak ve uzanmak arasında sağlığımız için daha zararlı olan hangisi?