Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanan ve aşıya ara veren ülkeler

EN AZ ÜLKE ASKIYA ALMIŞTI

Kan pıhtısı sorunları sebebiyle dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanımı askıya alınan Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısı ile ilgili Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu belirtti.

Avrupa'da en az 17 ülke, aşı yapıldıktan sonra pıhtılaşma ve kanama sorunları nedeniyle hastanelere kabul edilen kişilerin raporlarının ardından aşı kullanımını askıya almış veya ertelemişti.