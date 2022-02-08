Oxford duyurdu: Yeni HIV varyantı AIDS vakalarını iki katına çıkarabilir

Dünya çapında milyonlarca hastası bulunan HIV virüsünün tedavisi tam olarak geliştirilemezken, İngiliz araştırmacılar, enfekte kişilerde bağışıklık sistemi düşüş oranını iki katına çıkaran ve AIDS'in virüsün diğer türlerinden iki ila üç kat daha hızlı yerleşmesine neden olabilen yeni bir HIV varyantı keşfettiler.