Oxford Üniversitesi: Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor

ENFEKSİYON SONRASI BAĞIŞIKLIK KİŞİDEN KİŞİYE FARKLI

Yeni bir araştırma Covid-19 hastalığını atlatanların, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamadığını ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi’nde hepatoloji ve deneysel tıp profesörü olan Eleanor Barnes, "Enfeksiyondan sonraki bağışıklık tepkisi 6 ayın ardından hala tespit edilebilir durumda. Ancak, insanlar arasında oldukça değişken. Doğal bağışıklık, aşıyla elde edilenden çok da riskli. Aşı yaptırırsanız gerçekten sağlam bir yanıt alırsınız, ancak doğal enfeksiyondan sonraki bağışıklık düzeylerinde kişiden kişiye çok fazla farklılık var" dedi.