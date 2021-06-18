Oxford Üniversitesi: Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor

ntv.com.tr 18.06.2021 - 14:50 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 06:57
Yeni bir araştırma Covid-19 hastalığını atlatanların, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamadığını ortaya koydu.
Oxford Üniversitesi’nde hepatoloji ve deneysel tıp profesörü olan Eleanor Barnes, "Enfeksiyondan sonraki bağışıklık tepkisi 6 ayın ardından hala tespit edilebilir durumda. Ancak, insanlar arasında oldukça değişken. Doğal bağışıklık, aşıyla elde edilenden çok da riskli. Aşı yaptırırsanız gerçekten sağlam bir yanıt alırsınız, ancak doğal enfeksiyondan sonraki bağışıklık düzeylerinde kişiden kişiye çok fazla farklılık var" dedi.
İngiltere Corona Virüs İmmünoloji Konsorsiyumu ile yürütülen çalışmadaki bilim insanları, bulguların, daha önce virüs bulaşmış olup olmadığına bakılmaksızın herkesin aşı olmasının önemini pekiştirdiğini söyledi.
Bununla birlikte araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında geçen yıl Nisan ve Haziran ayları arasında semptomları olan veya olmayan Covid'li 78 sağlık çalışanından alınan kan örneklerini analiz etti.
Kan örnekleri, bağışıklık tepkisini ölçmek için altı ay boyunca düzenli olarak kontrol edildi. Bilim insanları, virüsü hedef alan farklı antikor türlerini, antikor yapan ve hastalığın hafızasını koruyan B hücrelerini ve enfekte hücreleri öldürerek hastalığın şiddetini azaltan T hücrelerini inceledi.
Ardından uzmanlar, bir kişinin erken bağışıklık tepkisinin ve enfeksiyonunun ciddiyetinin tahmin edilip edilemeyeceğini görmek için bir makine öğrenme sistemi kullandı.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Adriana Tomic, bir ayda zayıf bir bağışıklık tepkisi üreten insanların çoğunda, ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan alfa varyantını nötralize edebilen antikorlar olduğunu açıkladı. Ancak, hiçbirinde Güney Afrika'da görülen beta varyantına karşı nötralize edici antikorlar bulunamadı.
Bununla birlikte, semptomatik hastalık geliştiren sağlık çalışanlarının çoğu altı ay sonra ölçülebilir bir bağışıklık tepkisine sahipken, dörtte birinden fazlasında yoktu.
Araştırmacılar, asemptomatik enfeksiyonları olanların yüzde 90'ından fazlasının altı ay sonra ölçülebilir bir bağışıklık tepkisine sahip olmadığını buldu.
Barnes, "Çalışmamızın bulguları, önceki Covid-19 enfeksiyonunun uzun vadede, özellikle de endişe verici varyantlara karşı koruma sağlamadığını gösteriyor. İnsanlar uzun vadede hastalıktan korunmak için aşı olmalı” açıklamasını yaptı.
Öte yandan, doğal enfeksiyon tarafından tetiklenen bağışıklıktaki geniş değişkenlik, kısmen insanların hayatlarını sürdürürken maruz kalabilecekleri farklı corona virüs mutasyonlarını da net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmacılar, insanlara standart bir doz verildiği için aşıyla oluşan bağışıklığın çok daha güvenli olduğunu belirtti.