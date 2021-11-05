Oxford Üniversitesi, Covid-19’dan akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran geni ortaya çıkardı

CORONA VİRÜS TOPLUMLARI EŞİT ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR

Çalışmanın baş yazarı Prof. Dr. James Davies, riskli genin tüm popülasyonları eşit şekilde etkilemediğinin keşfinin çok önemli olduğunu söyledi. Ancak, özellikle yaş dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin her bir kişinin bireysel Covid-19 riskinde etkili olduğunu açıkladı.