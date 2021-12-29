Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor

Türkiye de dahil olmak üzere 100'ü aşkın ülkede tespit edilen Omicron varyantına ilişkin bilim insanları durmaksızın çalışıyor ve varyantın ciddiyetini anlamaya çalışıyor. Son olarak, İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi’nde saygın bir profesör olan John Bell, ülkedeki Omicron vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce gördüğümüz Covid-19 ile şimdiki aynı hastalık değil. İngiltere’de corona virüs kaynaklı yüksek ölüm oranlarının artık tarih olduğunu düşünüyorum” dedi.

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 17:31

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 1

HASTANEDE GEÇİRİLEN SÜRE AZALDI

Oxford Üniversitesi'nde tıp profesörü ve İngiliz hükümetinin yaşam bilimleri danışmanı olan John Bell, son haftalarda Omicron'un nüfusa yayılmasıyla birlikte hastane başvurularının artmasına rağmen, hastalığın “daha ​​az şiddetli göründüğünü ve birçok insanın hastanede nispeten daha kısa zaman geçirdiğini açıkladı.

Bilim insanı, ayrıca daha az hastanın yüksek akışlı oksijene ihtiyaç duyduğunu ve hastanede yatış süresinin üç güne düştüğünü belirtti.

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 2

"YÜKSEK ÖLÜM ORANLARI TARİH OLDU"

BBC Radio 4'ün Today programına katılan Bell, "Bir yıl önce yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu gördüğümüz korkunç sahneler, birçok insanın vaktinden önce ölmesi, benim görüşüme göre artık tarih oldu” dedi.

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 3

Bununla birlikte, İngiltere’deki bazı bilim insanları, hükümetin Noel arifesinden önce daha fazla Covid kısıtlaması getirmeme kararını eleştirdi. Omicron varyantı daha hafif görünse de, bulaşıcılığın yüksek olduğunu belirten araştırmacılar, yaşlı nüfusun enfekte olması durumunda hastanelerdeki yükün artacağına ve ölümlerin yükselebileceğine dair endişelerini dile getirdiler.

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 4

BBC’nin Breakfast adlı programında konuşan İngiltere Ulusal Sistemi (NHS) Sağlayıcıları CEO'su Chris Hopson, yaşlı insanlarda enfeksiyon oranları artmaya başladığında ne olacağının hala belirsiz olduğunu söyledi. 

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 5

Hopson, "Noel boyunca nesiller arası çok fazla karışma yaşadık, bu yüzden hepimiz hala bunun sonucunu görmeyi bekliyoruz. Bunun yanı sıra, şu anda personel devamsızlığında da Omicron ile enfekte oldukları için önemli bir artış görüyoruz ve bu hastaneler için önemli bir sorun” dedi.

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 6

Diğer taraftan, İngiltere  Çevre, Gıda ve Köy İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı George Eustice, hükümetin Covid-19 hastanelerine kabul düzeyinin "çok yakın inceleme" altında tuttuğunu söyledi. 

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 7

İNGİLİZ BAKAN: ÖNCEKİ DLGALARLA AYNI ŞİDDET DÜZEYİNE SAHİP DEĞİL

Eustice, Omicron varyantından kaynaklanan enfeksiyon oranlarının arttığını kabul etti, ancak önceki dalgalarla aynı düzeyde hastaneye kabul ile sonuçlanmadığına dair kanıtların bulunduğunu vurguladı.

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 8

Eustice, "Şu anda kanıtların yaptığımızın ötesinde daha fazla müdahaleyi desteklediğini düşünmüyoruz. Ama tabii ki bunu çok yakından incelememiz gerekiyor, çünkü hastaneye yatışlarda büyük bir artış görmeye başlarsak, o zaman daha fazla hareket etmemiz gerekecek” dedi.

Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 9
Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor - 10

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER