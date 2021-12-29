Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor

HASTANEDE GEÇİRİLEN SÜRE AZALDI

Oxford Üniversitesi'nde tıp profesörü ve İngiliz hükümetinin yaşam bilimleri danışmanı olan John Bell, son haftalarda Omicron'un nüfusa yayılmasıyla birlikte hastane başvurularının artmasına rağmen, hastalığın “daha ​​az şiddetli göründüğünü ve birçok insanın hastanede nispeten daha kısa zaman geçirdiğini açıkladı.

Bilim insanı, ayrıca daha az hastanın yüksek akışlı oksijene ihtiyaç duyduğunu ve hastanede yatış süresinin üç güne düştüğünü belirtti.