Oxford Üniversitesi profesörü: Omicron, bir yıl önce görülenle aynı hastalığa neden olmuyor

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 17:31
Oxford Üniversitesi'nde tıp profesörü ve İngiliz hükümetinin yaşam bilimleri danışmanı olan John Bell, son haftalarda Omicron'un nüfusa yayılmasıyla birlikte hastane başvurularının artmasına rağmen, hastalığın “daha az şiddetli göründüğünü ve birçok insanın hastanede nispeten daha kısa zaman geçirdiğini açıkladı.
Bilim insanı, ayrıca daha az hastanın yüksek akışlı oksijene ihtiyaç duyduğunu ve hastanede yatış süresinin üç güne düştüğünü belirtti.
BBC Radio 4'ün Today programına katılan Bell, "Bir yıl önce yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu gördüğümüz korkunç sahneler, birçok insanın vaktinden önce ölmesi, benim görüşüme göre artık tarih oldu” dedi.
Bununla birlikte, İngiltere’deki bazı bilim insanları, hükümetin Noel arifesinden önce daha fazla Covid kısıtlaması getirmeme kararını eleştirdi. Omicron varyantı daha hafif görünse de, bulaşıcılığın yüksek olduğunu belirten araştırmacılar, yaşlı nüfusun enfekte olması durumunda hastanelerdeki yükün artacağına ve ölümlerin yükselebileceğine dair endişelerini dile getirdiler.
BBC’nin Breakfast adlı programında konuşan İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Sağlayıcıları CEO'su Chris Hopson, yaşlı insanlarda enfeksiyon oranları artmaya başladığında ne olacağının hala belirsiz olduğunu söyledi.
Hopson, "Noel boyunca nesiller arası çok fazla karışma yaşadık, bu yüzden hepimiz hala bunun sonucunu görmeyi bekliyoruz. Bunun yanı sıra, şu anda personel devamsızlığında da Omicron ile enfekte oldukları için önemli bir artış görüyoruz ve bu hastaneler için önemli bir sorun” dedi.
Diğer taraftan, İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı George Eustice, hükümetin Covid-19 hastanelerine kabul düzeyinin "çok yakın inceleme" altında tuttuğunu söyledi.
Eustice, Omicron varyantından kaynaklanan enfeksiyon oranlarının arttığını kabul etti, ancak önceki dalgalarla aynı düzeyde hastaneye kabul ile sonuçlanmadığına dair kanıtların bulunduğunu vurguladı.
Eustice, "Şu anda kanıtların yaptığımızın ötesinde daha fazla müdahaleyi desteklediğini düşünmüyoruz. Ama tabii ki bunu çok yakından incelememiz gerekiyor, çünkü hastaneye yatışlarda büyük bir artış görmeye başlarsak, o zaman daha fazla hareket etmemiz gerekecek” dedi.