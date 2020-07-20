Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs aşısının insan testleri olumlu sonuç verdi

Moderna, şu anda klinik denylerin ikinci aşaması için 18-55 yaş arası 300 ve 55 yaş üstü 300 sağlıklı yetişkinin kaydını tamamladı. Aşının son ve üçüncü aşaması ise 27 Temmuz’dan itibaren ABD'de 30 bin katılımcıyı kapsayacak şekilde yapılacak. ABD’li sağlık otoritelerinin belirttiğine göre aşının yıl sonunda 500 milyon doz üretilmesi bekleniyor.