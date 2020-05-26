Oxford Üniversitesi’nden corona virüs aşısı eleştirilerine yanıt: Zatürreyi önledi

Geçen hafta, Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Alok Sharma, Oxford Üniversitesi ve Imperial College London tarafından geliştirilen iki corona virüs aşısı için 130 milyon sterlinlik bir destek paketi açıklamıştı. Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile ortaklığı kapsamında 100 milyon doz aşı üreteceği ve Eylül ayında 30 milyon doz aşının ilk kez İngiltere’de dağıtılabileceği açıklanmıştı.