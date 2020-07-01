Oxford Üniversitesi’nden aşı açıklaması: En kötüsüne hazırlanın

"AŞIYA GÜVENMEYİN, EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN"

İlk sonuçları umut vaat eden ve şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunan Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri potansiyel aşıya ilşkin bir açıklama yaptı. Reuters’ın haberine göre, aşı çalışmalarının başında bulunan ve daha önce aşının eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Profesör Sarah Gilbert, “Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun” diyerek, insanların salgından korunmak için sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini devam ettirmesini istedi.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ: CORONA AŞISI EYLÜL'DE HAZIR OLABİLİR