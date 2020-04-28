Oxford üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüs aşısı maymunların tamamında olumlu sonuç verdi

ntv.com.tr 28.04.2020 - 16:36
İngiltere’deki yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarının merkezinde yer alan Oxford Üniversitesi’nin potansiyel aşısı, maymunları ölümcül virüse karşı bir ay boyunca bağışık tuttu.
New York Times'ın haberine göre geçen ay ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymununa Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edildi. Ardından maymunlar, Covid-19 hastası olan diğerleriyle birlikte yaşamaya bırakıldı. Dört hafta boyunca, aşı enjekte edilen altı maymunun hiçbiri Covid-19 belirtisi göndermedi.
Araştırmanın lideri Doktor .Vincent Munster, "Rhesus makak maymunları genetik olarak insanlara en yakın tür” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte, Oxford üniversitesi aşının insan deneylerine geçen hafta başladı. Potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor. 2 gönüllüyle başlayan çalışmanın yöneticisi ve Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtmişti.