Oxford üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüs aşısı maymunların tamamında olumlu sonuç verdi

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçen hafta insanlar üzerinde denenmeye başlayan yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının, maymunlar üzerinde olumlu sonuç verdiği açıkladı. Geçen ay doz almaya başlayan maymunların corona virüse karşı tamamen bağışıklık geliştirdiği ve bir ay boyunca hastalığa yakalanmadığı belirtildi.

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ntv.com.tr 28.04.2020 - 16:36

İngiltere’deki yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarının merkezinde yer alan Oxford Üniversitesi’nin potansiyel aşısı, maymunları ölümcül virüse karşı bir ay boyunca bağışık tuttu.

MAYMUNLARIN HİÇ BİRİ COVİD-19 BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ New York Times'ın haberine göre geçen ay ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymununa Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edildi. Ardından maymunlar, Covid-19 hastası olan diğerleriyle birlikte yaşamaya bırakıldı. Dört hafta boyunca, aşı enjekte edilen altı maymunun hiçbiri Covid-19 belirtisi göndermedi.

GENETİK OLARAK İNSANLARA EN YAKIN TÜR Araştırmanın lideri Doktor .Vincent Munster, "Rhesus makak maymunları genetik olarak insanlara en yakın tür” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, Oxford üniversitesi aşının insan deneylerine geçen hafta başladı. Potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor. 2 gönüllüyle başlayan çalışmanın yöneticisi ve Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtmişti.

Öte yandan, Çinli ilaç şirketi SinoVac da rhesus makaklarını aşılamada başarılı oldu ve 144 insan katılımcısıyla testlere başlayacağını duyurdu.

Avrupa’da ise Alman Leukocare, İtalyan ReiThera ve Belçikalı Univercell şirketleri başka bir potansiyel aşı üzerinde birlikte çalışıyorlar ve önümüzdeki birkaç ay içinde insan testlerine başlayacaklarını açıkladılar.

HÜKÜMETLER SÜRECİ HIZLANDIRMAK İÇİN BÜYÜK MİKTARDA YATIRIM YAPIYOR Genel olarak bir aşının birinci faz denemelerinin bile yıllar alabileceği düşünülüyordu, ancak dünyadaki hükümetler süreci hızlandırmak için büyük miktarlarda para yatırıyor.







6 AŞININ İNSAN TESTLERİ BAŞLADI Daha önce, Dünya Daha önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiyi enfekte eden virüsü durdurma çabalarına yeni araştırmaların katıldığını duyurmuş, dünya gelinde 83 corona virüs aşısının geliştirildiğini bildirmişti.DSÖ, yaptığı açıklamada, "Geliştirilen aşıların 6'sının insanlar üzerinde klinik testleri başladı 6 potansiyel aşının 3'ü Çin'de test ediliyor" ifadelerini kullandı.