Pandemide depresyonla nasıl başa çıkılır?

ntv.com.tr 19.08.2020 - 16:17
Covid-19 pandemisi sırasında umutsuzluk ve bunalım hissi sıklıkla görülmeye başlandı. Ancak bunalımın ileri safhası olarak tanımlayabileceğimiz depresyon, baş edilebilir bir durumdur
Düşünülenin aksine depresyon kendini birkaç gün mutsuz ve bıkkın hissetmekten çok daha fazlasıdır.
Birçok insan hayatının çeşitli safhalarında kendini kötü hissettiği dönemlerden geçer. Ancak depresyondayken birkaç gün yerine haftalarca veya aylarca üzgün hissedersiniz.
Depresyon ciddi bir hastalıktır. Doğru tedavi ve destekle, depresyondan kurtulmak mümkündür.
Depresyonun belirtileri kişiye göre farklılık gösterebilir. Genellikle depresyonda üzgün, umutsuz hissedebilir ve eskiden zevk aldığınız şeylere olan ilginizi kaybedebilirsiniz.
Semptomlar haftalarca veya aylarca devam eder ve işinize, sosyal yaşamınıza ve aile yaşamınıza müdahale edecek kadar kötüdür.
Psikolojik semptomlar;
Fiziksel semptomlar;
Uzmanlar, depresyonun şiddetini üç gruba ayırarak inceler;
Hafif depresyon: günlük yaşantınızı daha az etkiler.
Orta depresyon: günlük yaşamınız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Şiddetli depresyon: günlük yaşamı neredeyse imkansız kılar; şiddetli depresyonu olan bazı kişiler psikotik semptomlar olabilir.
İzolasyon, endişe, ekonomik belirsizlik ve corona virüs salgınıyla ilgili haberler ruh sağlığı üzerinde depresyon etkisi yaratabilir.
ABD'de, Kaiser Aile Vakfı'nın yakın zamanda yaptığı bir ankete katılanların neredeyse yarısı, pandeminin ruh sağlığına zarar verdiğini belirtti.
Sosyal izolasyon stresi, iş, para ve sağlıkla ilgili endişe ve birçok insanın şu anda yaşadığı derin kayıp duyguları, ilk kez depresyonu tetikleyebilir veya daha önceden size depresyon tanısı konulduysa semptomları şiddetlendirebilir.
İzolasyon ve yalnızlık depresyonu besler. İnsanlar sosyal yaratıklardır. Ailenin ve arkadaşların sevgisinden, desteğinden ve yakın temasından kopmak depresyonu tetikleyebilir veya mevcut semptomları daha da kötüleştirebilir.
Evde aylar süren sosyal mesafe ve barınma, sorunlarınızla tek başına yüzleşmek zorunda kalmanıza neden olarak kendinizi yalnız ve yalnız hissetmenize neden olabilir.
Depresyondan kurtulmak çok kolay bir durum olmayabilir. Ancak ruh haliniz üzerinde fark ettiğinizden daha fazla kontrole sahipsiniz.
Depresyon, olayların gerçekte olduğundan daha da kötü görünmesine neden olabilir. Bunun farkına vararak, odağınızı değiştirmeye başlayabilir ve daha iyimser hissetmek için ilk adımı atabilirsiniz.
ODAK NOKTANIZI DEĞİŞTİRİN
Özellikle bu dönemde deprsyonla baş etmek için atılması gereken ilk adım odak noktanızı değiştirmektir. Yalnız kaldığınızda kafanızdaki olumsuz düşünceler sürekli olarak dönmeye devam edebilir.
Bir projeye veya hedefe odaklanmak, daha önce yapmadığınız hatta belki sürekli ertelediğiniz bir şeyleri yapmaya başlamak sizin olumsuz düşüncelerden ve endişelerden kurtulmanıza yarıdm edebilir ve günlerinize bir anlam duygusu katabilir.
SİZİ GÜLÜMSETECEK ŞEYLER BULUN
Basit sevinç kaynakları bulun. Kendinizi eğlenmeye zorlayamasanız da, gün boyunca ruh halinizi iyileştirecek şeyler yapmaya zorlayabilirsiniz. Canlandırıcı müzikler dinlemeyi (yapabiliyorsanız ayağa kalkıp dans etmeyi) veya komik videoları veya en sevdiğiniz sitcom bölümlerini izleyerek gülmek için bir neden bulmayı deneyin. Parkta yürümek, sahilde kürek çekmek veya yürüyüş yapmak gibi doğada vakit geçirmek de stresi azaltabilir.
Özellikle izolasyon süresince güvendiğiniz insanlarla sağlıklı ilişkiler sürdürmek, zihinsel sağlığınız için önemlidir.
Evde kalmanız gerekiyorsa arkadaşlarınız ve ailenizle telefonla, mesajlaşarak, görüntülü görüşmelerle iletişim halinde kalın.
Fiziksel sağlığımızın nasıl hissettiğimiz üzerinde büyük etkisi vardır. Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye, yeterince su içmeye ve düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Sigara, uyuşturucu veya çok fazla alkol almaktan kaçının.
BEDENİNİZE İYİ BAKMAYI UNUTMAYIN
Evde kalıyorsanız, çok sayıda ücretsiz çevrimiçi ders olduğu için kapalı mekanda egzersiz yapmayı deneyebilirsiniz. Veya 10 dakikalık kolay ev egzersiz uygulamalarından birini deneyin.
Özellikle sosyal medya da salgınla ilgili haberleri okumaya ara verin. Hatta sadece salgın haberlerini okuduğunuz kısa zamanlar yaratın. O zaman dilimleri dışında sürekli olarak negatif haberlere maruz kalmaktan kaçının.
UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN
Kaliteli uyku, nasıl hissettiğimiz konusunda büyük bir fark yaratır, bu yüzden yeterince almak önemlidir. Normal uyku düzeninizi korumaya çalışın ve iyi uyku uygulamalarına bağlı kalın.