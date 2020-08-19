Pandemide depresyonla nasıl başa çıkılır?

Covid-19 pandemisi sırasında umutsuzluk ve bunalım hissi sıklıkla görülmeye başlandı. Ancak bunalımın ileri safhası olarak tanımlayabileceğimiz depresyon, baş edilebilir bir durumdur

Düşünülenin aksine depresyon kendini birkaç gün mutsuz ve bıkkın hissetmekten çok daha fazlasıdır.

Birçok insan hayatının çeşitli safhalarında kendini kötü hissettiği dönemlerden geçer. Ancak depresyondayken birkaç gün yerine haftalarca veya aylarca üzgün hissedersiniz.

Depresyon ciddi bir hastalıktır. Doğru tedavi ve destekle, depresyondan kurtulmak mümkündür.

Depresyonun belirtileri kişiye göre farklılık gösterebilir. Genellikle depresyonda üzgün, umutsuz hissedebilir ve eskiden zevk aldığınız şeylere olan ilginizi kaybedebilirsiniz.

Semptomlar haftalarca veya aylarca devam eder ve işinize, sosyal yaşamınıza ve aile yaşamınıza müdahale edecek kadar kötüdür.