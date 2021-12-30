Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi

Veesler, "Bu çok büyük bir artış değil, ancak 2002-2003'teki SARS salgınında, afiniteyi* artıran başak proteinindeki mutasyonlar, daha yüksek bulaşıcılık ve enfektivite ile ilişkilendirildi" dedi.

Afinite: İmmünolojik açıdan bir antikor ile bir antijenin arasındaki çekime deniliyor.

