Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı en az 100 ülkede tespit edilen Omicron varyantı nedeniyle sıkı karantinalar geri dönerken, ABD’li bilim insanlarından umut veren bir haber geldi. Omicron’u etkisiz hale getiren antikorlar tespit edildi. Bu antikorların, corona virüs mutasyona uğradığında bile virüsün yapısındaki değişmeden kalan alanları hedeflediğini belirten uzmanlar, aşıların ve antikor tedavilerinin çok daha etkili bir şekilde tasarlanabileceğini açıkladı. Aynı zamanda, bu antikorlar tespiti sayesinde corona virüsün sürekli evrimine karşı konulabileceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 11:11

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 1

ABD’de yer alan Washington Üniversites Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, dünyada gittikçe daha fazla insanı enfekte eden Omicron varyantı etkisiz hale getiren antikorları belirledi. 

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 2

"CORONA VİRÜSÜN SÜREKLİ EVRİMİNİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doç. Dr. David Veesler, "Bu bulgu bize, corona virüsün başak proteini üzerindeki bu yüksek oranda korunmuş bölgeleri hedef alan antikorlara odaklanarak, virüsün sürekli evriminin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu gösteriyor” dedi.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 3

Bununla birlikte Omicron varyantı, corona virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı başak proteininde alışılmadık derecede yüksek sayıda 37 mutasyona sahip .Bu değişiklikler, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış kişileri enfekte etmesini ve daha önce enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte etmesini kısmen açıklıyor.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 4

Veesler, "Cevaplamaya çalıştığımız ana sorular şunlardı: Omicron varyantının başak proteinindeki bu mutasyon takımyıldızı, hücrelere bağlanma ve bağışıklık sisteminin antikor yanıtlarından kaçma yeteneğini nasıl etkiledi?" diye konuştu.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 5

OMİCRON'U TAKLİT EDEN VİRÜS TASARLADILAR

Omicron varyantındaki mutasyonların etkisini değerlendiren araştırmacılar,  corona virüslerin yaptına benzer bir şekilde  psödovirüs adı verilen ve çoğalamayan yapay bir virüs tasarladılar.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 6

Daha sonra, Omicron mutasyonlarına sahip başak proteinlerine ve pandemide tanımlanan en eski varyantlarda bulunanlara sahip farklı psödovirüsler ürettilerç

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 7

Araştırmacılar önce, başak proteinin farklı versiyonlarının, virüsün hücreye tutunmak ve hücreye girmek için kullandığı hücrelerin yüzeyindeki proteine ​​ne kadar iyi bağlanabildiğini görmek istediler. Bu protein, anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE2) reseptörü olarak adlandırılıyor.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 8

OMİCRON, İNSAN HÜCRELERİNE ÖNCEKİ VARYANTLARDAN 2,4 KAT DAHA İYİ TUTUNUYOR

Ardından, Omicron varyantının başak proteininin, pandeminin en başında izole edilen virüste bulunan başak proteinden 2,4 kat daha iyi bağlanabildiğini buldular.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 9

Veesler, "Bu çok büyük bir artış değil, ancak 2002-2003'teki SARS salgınında, afiniteyi* artıran başak proteinindeki mutasyonlar, daha yüksek bulaşıcılık ve enfektivite ile ilişkilendirildi" dedi.

Afinite: İmmünolojik açıdan bir antikor ile bir antijenin arasındaki çekime deniliyor.  

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 10

iİNSANLAR VE DİĞER MEMLİLER ARASINDA ATLAYABİLİR

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, Omicron varyatnının  farelerin  ACE2 reseptörlerine verimli bir şekilde bağlanabildiğini ve Omicron'un insanlar ve diğer memeliler arasında atlayabileceğini bildirdi. 

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 11

Bilim insanları, daha sonra virüsün daha önceki izolatlarına karşı antikorların Omicron varyantına karşı ne kadar iyi korunduğunu inceledi. Bunu, daha önce virüsün daha önceki versiyonlarıyla enfekte olmuş, virüsün daha önceki varyantlarına karşı aşılanmış veya enfekte olmuş ve ardından aşılanmış hastalardan alınan antikorları kullanarak yaptılar.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 12

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ FAYDASI AÇIKLANDI

Ekip, daha önceki varyantlarla enfekte olmuş insanlardan ve şu anda mevcut olan en çok kullanılan altı aşıdan birini almış olanlardan gelen antikorların hepsinin enfeksiyonu bloke etme kabiliyetinin azaldığını buldu.

Enfekte olmuş, iyileşmiş ve daha sonra iki doz aşı yaptırmış kişilerden alınan antikorlar da aktiviteyi azalttı, ancak azalma yaklaşık beş kat daha azdı, bu da enfeksiyondan sonra aşılamanın faydalı olduğunu açıkça gösteriyor.

Pandeminin sonu göründü: Omicron’u ve gelecek varyantları etkisiz hale getirebilen antikorlar belirlendi - 13

Öte yandan, Moderna ve Pfizer/BioNtech aşıları  tarafından üretilen mRNA aşılarının üçüncü dozunu yaptıran hastalardan alınan antikor örnekleri, nötralize edici aktivitede sadece 4 kat azalma gösterdi.

Veesler, "Bu, üçüncü bir dozun Omicron'a karşı gerçekten çok yararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

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