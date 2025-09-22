Pankreas Kanseri: Erken uyarı işaretleri var, 5 alışkanlık riski artırıyor

Pankreas kanseri, pankreas dokularında, genellikle kanalları döşeyen hücrelerde oluşur. Hastalık, ileri bir evreye ulaşana kadar genellikle tespit edilemez. Pankreas, midenin arkasında bulunan ve sindirim ve kan şekeri yönetimi için temel görevleri yerine getiren küçük bir organdır. Kanser, diğer hastalıklara benzeyen gizli semptomlar geliştirir, bu nedenle hastalar genellikle kanser vücutlarına yayıldığında teşhis alırlar. Pankreas kanseri uyarı işaretlerini fark eden ve risk faktörlerinden uzak duran kişiler, hastalığı daha erken bir evrede tespit etme şanslarını artırırlar.

ERKEN UYARI İŞARETLERİ

Pankreas kanserinin ilk belirtileri hastalık ileri bir aşamaya ilerlemeden önce ortaya çıkar. Sarılığın ilk belirtisi safra kanalı tıkanıklığının cilt ve göz renginin sararmasına neden olmasıyla ortaya çıkar.

Tıkanıklık koyu renkli idrarın yanı sıra açık renkli dışkı ve kaşıntılı cilt gibi ek belirtilere neden olur. Hastaların çoğu, tekrarlayan donuk bir ağrı olarak kendini gösteren karın veya sırt ağrısı yaşar. Bu, tümörün sindirimi bozması nedeniyle oluşur ve hastalarda açıklanamayan kilo kaybına, iştahsızlığa, mide bulantısı ve kusmaya neden olur.

Ani diyabet veya kontrolsüz diyabet belirtilerinin gelişmesi, tümörün pankreastaki insülin üretimini bozması nedeniyle pankreas kanserine işaret eder. Pankreas kanseri belirtileri diğer tıbbi sorunlara benzediği ve hastalık sürecinin geç dönemlerinde ortaya çıkma eğiliminde olduğu için kişilerin sağlıklarını yakından takip etmeleri gerekir.


BU ALIŞKANLIKLAR PANKREAS KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

SİGARA İÇMEK

İnsanların pankreas kanserini önlemek için kontrol edebilecekleri ana risk faktörü sigara içmektir . Pankreas hücrelerinin DNA'sı tütün dumanındaki kimyasallar tarafından hasar görür ve bu da kansere neden olan mutasyonlara yol açar. Sigara içenler, sigara içmeyenlere kıyasla pankreas kanseri geliştirme riski iki ila üç kat daha fazladır. Pankreas kanseri riski, kişinin sigarayı bırakmasından sonra, yaşına bakılmaksızın zamanla azalır. Sigara, puro ve elektronik sigara dahil olmak üzere herhangi bir tütün ürününün kullanımı, daha yüksek pankreas kanseri riskine yol açar. Bu kansere yakalanma riskini azaltmak isteyen kişiler, tüm tütün ürünlerinden tamamen kaçınmalıdır.


OBEZİTE VE SAĞLIKSIZ BESLENME

İnsanlar obez olduğunda ve bel bölgesinde yağ biriktiğinde pankreas kanseri riski %20 artar . Kırmızı ve işlenmiş etlerin, doymuş yağlar ve şekerli içeceklerle birlikte tüketimi, obeziteye, kronik inflamasyona ve insülin direncine yol açar ve bunların hepsi kanser gelişimine katkıda bulunur. Beslenme düzeninde meyve, sebze ve tam tahılların bulunmaması, kanser geliştirme riskini artırıyor gibi görünmektedir. İşlenmiş gıdaların minimum düzeyde olduğu bitki bazlı bir beslenme düzeni, insanların sağlıklı kalmasına yardımcı olurken aynı zamanda kanser riskini de azaltır. Pankreas kanserini önlemek için, kişinin doğru beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite yoluyla kilosunu kontrol etmesi gerekir.


AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Aşırı alkol tüketen kişilerde pankreas kanseri gelişme olasılığı daha yüksektir , çünkü pankreatit rahatsızlıkları organın kronik iltihaplanmasına yol açar. Uzun süreli pankreatit iltihabı, pankreas dokusuna zarar verirken kanser gelişimini destekleyen durumlar yaratır. Düzenli olarak yüksek miktarda alkol tüketen kişilerde pankreatit gelişme riski daha yüksektir ve bu da pankreas kanseri gelişimine neden olur. Alkol tüketimi sıfıra indirildiğinde pankreas kanseri riski azalır. Pankreaslarını kanserden korumak isteyen kişiler dikkatli olmalıdır, çünkü ölçülü alkol tüketimi bile riski biraz artırabilir.

HAREKETSİZLİK VE DİYABET

Fiziksel aktivite eksikliği, tip 2 diyabetle sonuçlanan kilo alımına ve metabolik sorunlara yol açar. Pankreas kanseri, obezite ve diyabet hastalarında daha kolay gelişir, çünkü bu durumlar insülin ve kanser hücrelerinin çoğalmasını destekleyen büyüme faktörlerini etkiler.

Egzersiz, insanların kilolarını kontrol altında tutmalarına ve kan şekeri seviyelerini stabil tutmalarına yardımcı olur, bu da pankreas kanseri geliştirme risklerini azaltır. Yeni diyabet başlangıcı veya diyabet yönetiminin kötüleşmesi, pankreas kanseri gelişimini gösterebilir. Diyabet beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığında, diğer olası durumların yanı sıra pankreas kanserine de işaret edebileceğinden tıbbi değerlendirme gereklidir.


ZARARLI KİMYASALLARA MARUZ KALMA

Belirli sektörlerde çalışan kişiler pankreas kanseri geliştirme riskiyle daha yüksektir. Kuru temizleme, metal işleme ve ağır metaller ile kanserojen maddelerle çalışan işçiler pankreas kanseri geliştirme riskiyle daha yüksektir. Pankreas, bu kimyasallardan kaynaklanan DNA hasarına maruz kalır ve bu da kanser gelişimine yol açabilen kalıcı iltihaplanmaya neden olur. İnsanlar, kanser riskini en aza indirmeye yardımcı olduğu için tehlikeli maddelerle temaslarını azaltmak için adımlar atmalıdır. Koruyucu ekipman kullanan ve iş yeri güvenliği kurallarına uyan çalışanlar, tehlikeli maddelere maruz kalma oranlarını azaltabilirler.

