Pankreas Kanseri: Erken uyarı işaretleri var, 5 alışkanlık riski artırıyor

ERKEN UYARI İŞARETLERİ

Pankreas kanserinin ilk belirtileri hastalık ileri bir aşamaya ilerlemeden önce ortaya çıkar. Sarılığın ilk belirtisi safra kanalı tıkanıklığının cilt ve göz renginin sararmasına neden olmasıyla ortaya çıkar.

Tıkanıklık koyu renkli idrarın yanı sıra açık renkli dışkı ve kaşıntılı cilt gibi ek belirtilere neden olur. Hastaların çoğu, tekrarlayan donuk bir ağrı olarak kendini gösteren karın veya sırt ağrısı yaşar. Bu, tümörün sindirimi bozması nedeniyle oluşur ve hastalarda açıklanamayan kilo kaybına, iştahsızlığa, mide bulantısı ve kusmaya neden olur.

Ani diyabet veya kontrolsüz diyabet belirtilerinin gelişmesi, tümörün pankreastaki insülin üretimini bozması nedeniyle pankreas kanserine işaret eder. Pankreas kanseri belirtileri diğer tıbbi sorunlara benzediği ve hastalık sürecinin geç dönemlerinde ortaya çıkma eğiliminde olduğu için kişilerin sağlıklarını yakından takip etmeleri gerekir.





