Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor

Beslenme uzmanı, French press yöntemiyle demlenen kahvenin bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor - 1

Amerikalı beslenme uzmanı Rhonda Patrick, sosyal medyadan paylaştığı ve 1,9 milyondan fazla izlenme alan videosunda, kahvenin faydalı yönlerine dikkat çekerken risklerine de işaret etti. Patrick, “Kahve polifenoller açısından zengin. Bunlar, bunama riskini yüzde 50’ye kadar azaltabilen, DNA hasarını ise yüzde 23 oranında azaltabilen antioksidanlardır” dedi. Ancak kahvenin aynı zamanda, kalp hastalığı ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirilen ‘yağda çözünen diterpenler’ de içerdiğini vurguladı.


SAĞLIK HABERLERİ

Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor - 2

Patrick, French press, espresso, kaynatılmış kahve ve ocak üstü cihazlarda kullanılan filtresiz demleme yöntemlerinin, bu bileşikleri kahveye aktardığını söyledi.

Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor - 3

Uzun dönemde yüksek seviyedeki diterpen maruziyetinin pankreas ve gırtlak kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, diterpenlerin kötü kolesterolü (LDL) sadece birkaç hafta içinde yükseltebildiğine dikkat çekti.


Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor - 4

Beslenme uzmanı, kağıt damlatma yöntemiyle hazırlanan veya anında soğuk demleme yapılan kahvelerin ise düşük riskle ilişkilendirildiğini vurguladı. “Bu filtreler, diterpenleri tutarak zararlı etkilerini azaltırken, faydalı polifenollerin geçmesine izin veriyor” dedi.


Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor - 5

MİKROPLASTİK TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Patrick, kahve hazırlanırken kullanılan ekipmanlara da dikkat çekerek, plastik malzemelerden kaçınılması gerektiğini belirtti. “Sıcak su plastiğe temas ettiğinde, mikroplastiklerin ve diğer kimyasalların içeceğinize geçmesi kolaylaşıyor. Pour-over yöntemi tercih ederken, cam kap kullanılması en iyi seçenek” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, popüler espresso kapsüllerinin de aynı riski taşıdığını, sıcak suyla temas eden kapsüllerdeki kimyasalların açığa çıkabildiğini kaydetti.


Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor - 6

HAZIR KAHVELERDE RİSK

Patrick’in açıklamaları, hazır kahveyle ilgili endişelerle de örtüşüyor. Bilim insanları, hazır kahvenin taze çekilmiş kahveye göre yaklaşık iki kat daha fazla akrilamid içerdiğini tespit etti. Akrilamid, kahve çekirdekleri de dahil olmak üzere bazı gıdalarda yüksek ısıda oluşan bir kimyasal ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından “insanlarda kansere yol açabilecek bir madde” olarak kabul ediliyor.


Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor - 7

Gıda Standartları Ajansı’na göre, laboratuvar testlerinde, akrilamidin hayvanlarda akciğer ve üreme kanserine neden olduğu saptandı. Uzmanlar, insanlarda da benzer risklerin oluşabileceğini ifade ediyor. 2013 yılında Polonya’da yapılan bir araştırmada, incelenen 42 kahve örneğinden 10’u hazır kahve olmakla birlikte, hazır kahvede taze çekilmiş kahveye oranla iki kat daha fazla akrilamid tespit edildi.

McGill Üniversitesi’nden Kanadalı araştırmacılar ise, bir kişinin akrilamid alımının tehlikeli seviyeye ulaşabilmesi için günde yaklaşık 10 fincan hazır kahve tüketmesi gerektiğini açıkladı.

DAHA FAZLA GÖSTER