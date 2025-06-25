Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor
Beslenme uzmanı, French press yöntemiyle demlenen kahvenin bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği konusunda uyardı.
Amerikalı beslenme uzmanı Rhonda Patrick, sosyal medyadan paylaştığı ve 1,9 milyondan fazla izlenme alan videosunda, kahvenin faydalı yönlerine dikkat çekerken risklerine de işaret etti. Patrick, “Kahve polifenoller açısından zengin. Bunlar, bunama riskini yüzde 50’ye kadar azaltabilen, DNA hasarını ise yüzde 23 oranında azaltabilen antioksidanlardır” dedi. Ancak kahvenin aynı zamanda, kalp hastalığı ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirilen ‘yağda çözünen diterpenler’ de içerdiğini vurguladı.