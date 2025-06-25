Pankreas kanseri nedeni olabilir! Uzmanlar "kahveyi böyle demlemeyin" diyor

HAZIR KAHVELERDE RİSK

Patrick’in açıklamaları, hazır kahveyle ilgili endişelerle de örtüşüyor. Bilim insanları, hazır kahvenin taze çekilmiş kahveye göre yaklaşık iki kat daha fazla akrilamid içerdiğini tespit etti. Akrilamid, kahve çekirdekleri de dahil olmak üzere bazı gıdalarda yüksek ısıda oluşan bir kimyasal ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından “insanlarda kansere yol açabilecek bir madde” olarak kabul ediliyor.





