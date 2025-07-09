Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor

3. KARIN VE SIRT AĞRISI

Üst karın bölgesi ya da sırtta hissedilen ağrılar, çoğu zaman hazımsızlık ya da kas ağrısı sanılarak göz ardı ediliyor. Ancak bu ağrılar pankreasa yakın organlara ya da sinirlere baskı yapan bir tümörün habercisi olabilir. Ağrı:



Sürekli ya da aralıklı olabilir,



Donuk veya bastırıcı şekilde hissedilebilir,



Yatarken artabilirken öne eğilince hafifleyebilir.



Bu tür ağrıların devam etmesi halinde mutlaka tıbbi değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanıyor.





