Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor
Pankreas kanseri, genellikle geç evrede teşhis edilen ve bu nedenle prognozu zayıf seyreden sinsi bir hastalık olarak biliniyor. Midenin arkasında yer alan ve sindirim ile kan şekeri kontrolünde kritik rol oynayan pankreas bezinde oluşan kötü huylu hücreler, erken evrede çoğunlukla belirti vermiyor. Ancak uzmanlar, bazı erken belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Pankreas kanserine karşı erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten uzmanlar, toplumda genellikle fark edilmeyen beş önemli belirtiyi sıraladı: