Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor

Pankreas kanseri, genellikle geç evrede teşhis edilen ve bu nedenle prognozu zayıf seyreden sinsi bir hastalık olarak biliniyor. Midenin arkasında yer alan ve sindirim ile kan şekeri kontrolünde kritik rol oynayan pankreas bezinde oluşan kötü huylu hücreler, erken evrede çoğunlukla belirti vermiyor. Ancak uzmanlar, bazı erken belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor - 1

Pankreas kanserine karşı erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten uzmanlar, toplumda genellikle fark edilmeyen beş önemli belirtiyi sıraladı:

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Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor - 2

1. SARILIK

Pankreas kanserinin ilk belirtilerinden biri olan sarılık, ciltte ve göz aklarında sararma ile kendini gösterebiliyor. Bu durum genellikle tümörün safra kanalını tıkaması sonucu karaciğerde üretilen bilirubin maddesinin birikmesiyle ortaya çıkıyor. Sarılıkla birlikte şu belirtiler de görülebiliyor:

Koyu renkli idrar

Açık renkli, yağlı dışkı

Ciltte yoğun kaşıntı

Sarılık, safra taşı veya karaciğer rahatsızlıklarıyla da ilişkilendirilebildiği için yanlış teşhis edilebiliyor. Bu nedenle, sararmanın fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor - 3

2. AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI

Hiçbir diyet ya da egzersiz değişikliği olmaksızın görülen ani kilo kaybı, pankreas kanserinin önemli uyarı işaretlerinden biri. Tümör, sindirimi etkileyerek iştah azalmasına veya besinlerin yeterince emilememesine yol açabiliyor. Bu da kilo kaybına ve genel sağlıkta hızlı bozulmaya neden olabiliyor.


Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor - 4

3. KARIN VE SIRT AĞRISI

Üst karın bölgesi ya da sırtta hissedilen ağrılar, çoğu zaman hazımsızlık ya da kas ağrısı sanılarak göz ardı ediliyor. Ancak bu ağrılar pankreasa yakın organlara ya da sinirlere baskı yapan bir tümörün habercisi olabilir. Ağrı:

Sürekli ya da aralıklı olabilir,

Donuk veya bastırıcı şekilde hissedilebilir,

Yatarken artabilirken öne eğilince hafifleyebilir.

Bu tür ağrıların devam etmesi halinde mutlaka tıbbi değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanıyor.


Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor - 5

4. NEDENSİZ YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Yoğun uykuya rağmen geçmeyen sürekli yorgunluk hissi, pankreas kanserinin erken evrelerinde ortaya çıkabilen belirtilerden. Metabolik dengesizlikler, vücudun kansere karşı verdiği yanıt ve hormonal değişiklikler bu tabloya yol açabiliyor. Günlük yaşam kalitesini düşüren bu tür yorgunluklar depresyon, anemi ya da tiroid problemleriyle karıştırılabiliyor.


Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor - 6

5. SİNDİRİM PROBLEMLERİ

Sindirim sorunları da erken evredeki belirtiler arasında yer alıyor. Tümörün enzim üretimini azaltması ya da sindirim kanalında tıkanıklık oluşturması nedeniyle aşağıdaki semptomlar görülebiliyor:

Yemekten sonra bulantı ve kusma

Şişkinlik, erken doyma hissi

İshal, kabızlık ya da dışkı özelliklerinde değişiklik

Soluk, yağlı, suda yüzen dışkılar

Bu belirtiler irritabl bağırsak sendromu ya da mide problemleriyle karıştırılsa da, süreklilik göstermeleri durumunda önemsenmesi gerektiği belirtiliyor.


Pankreas kanserinin erken işareti: Genellikle önemsenmiyor - 7

Uzmanlar, pankreas kanserinin genellikle sessiz ilerleyen bir hastalık olduğunu ve erken teşhis edilmesinin hastalığın seyrini değiştirebileceğini vurguluyor. Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

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