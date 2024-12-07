Pankreas kanserinin erken uyarı işareti: Çoğu kişi görmezden geliyor

Hastalığa sıklıkla açıklanamayan kilo kaybı ve iştahsızlık eşlik eder. Hastalar ayrıca yorgunluk, yeni başlayan diyabet veya kan şekeri kontrolünün kötüleşmesi yaşayabilir.



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