Pankreas kanserinin uyarı işaretini doktor açıkladı: Yüzde 86'sının vücudunda bu değişim görülüyor
Kanser de erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle erken tanı her zaman hayati önem taşıyor. En zorlu ve ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri, geç belirti vermesi nedeniyle genellikle tehlikeli bulunur. Ancak vücudunuzdaki bazı değişimler pankreas kanserinin erken uyarı işareti olabilir.
Pankreas kanseri en tehlikeli ve ölümcül kanser türleri arasında yer alır. Genellikle geç belirti veren ve sinsice ilerleyen pankreas kanseri, bazı işaretlerle vücudunuzda erken uyarı işareti olarak kendini gösterebilir.