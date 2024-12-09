Pansumanı ortadan kaldıracak buluş yolda! Türk bilim insanları "yara örtüsü"nü hazırlıyor

Turan, geleneksel pansuman yönteminde, pansumanın belirli aralıklarla kaldırılarak bir tedavi uygulanması gerektiğini de söyleyerek, "Bu durum hem sağlık çalışanlarının hem de hasta yakınlarının iş yükünü arttırabilmekte, aynı zamanda ameliyattan sonraki süreçte hastanın yıpranmasına yol açmakta ya da pansumanın değiştirilmesi sırasında tekrar acı çekmelerine neden olmaktadır. Bu durumu önlemek için tek seferde uygulanabilecek ve yara üzerinde kontrollü bir şekilde uzayan periyotlarda kullanacağımız aktif bileşenin salımını gerçekleştirebilecek biyouyumlu bir yara örtüsünün elde edilmesini hedefledik.” diye konuştu.