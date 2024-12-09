Pansumanı ortadan kaldıracak buluş yolda! Türk bilim insanları "yara örtüsü"nü hazırlıyor
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ülker Turan, ameliyat sonrası pansuman değişim ihtiyacını ortadan kaldırmaya olanak sağlayan "yara örtüsü" geliştiriyor. Proje, ameliyat sonrası yaranın iyileşme sürecinin uzaması sonucu oluşan komplikasyon ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Pansuman değişimini ortadan kaldıran "yara örtüsü" geliştiriliyor.