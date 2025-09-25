Parkinson hastalığının az bilinen belirtisi: Titreme dışında göz ardı ediliyordu

Parkinson nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. Uzmanlar, Parkinson hastalığına yakalandığını gösteren az bilinen 10 uyarı işaretini paylaştı.

İngiltere’de her 20 dakikada bir kişinin Parkinson’a yakalandığı tahmin edilirken, hastalık beynin hareketleri kontrol eden bölümündeki hücreleri etkiliyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar dünya genelinde Parkinson hastası sayısının 25 milyona ulaşacağını öngörüyor.

Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da erken teşhis, ilerlemenin yavaşlatılması ve kişiye özel tedavi planlarının oluşturulması açısından kritik önem taşıyor.

DailyMail'de yer alan habere göre Victoria Baggaley, hastalığın nasıl başladığı konusunda deneyim sahibi. The Sun’a konuşan Baggaley, hastalığın başlangıçta kolayca göz ardı edilebilecek belirtiler taşıdığını vurguladı.

Cure Parkinson’s direktörü Dr. Simon Stott ise hastalığın “esas olarak yavaşlık, katılık ve istirahat titremesi” ile karakterize olduğunu, fakat 40’tan fazla belirtisi olabileceğini açıkladı.

1. KOKU ALMA KAYBI

Baggaley’e göre, Parkinson hastalarında koku alma duyusu sıklıkla azalıyor. “Bazı insanlar en sevdikleri yiyeceklerin kokusunu almakta zorluk çekebilir ve bu durum yıllar önce diğer semptomlardan önce başlayabilir,” dedi.

2. UYKU SORUNLARI

Sertlik, ağrı ve huzursuz bacak sendromu nedeniyle uyku sorunları yaygın. Gece sık idrara kalkmak ve uyku apnesi de görülebiliyor.

3. KÜÇÜK EL YAZISI

Hareketlerdeki değişiklikler, el yazısının küçülmesine veya giderek daha az okunur hale gelmesine yol açabiliyor.

4. BAĞIRSAK PROBLEMLERİ

Aniden idrara çıkma ihtiyacı veya kabızlık, Parkinson’un erken belirtilerinden. Baggaley, “En yaygın mesane belirtileri uyarısız idrara çıkma ihtiyacı ve gece sık tuvalete kalkmak, bağırsak sorunları ise kabızlıktır,” dedi.

5. DEPRESYON

Hastaların yaklaşık yarısında depresyon görülüyor. Uzun süreli üzüntü, duygusal boşluk, düşük enerji ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir.


6. KAYGI

Sürekli endişe, korku hissi, baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler Parkinson’un erken uyarı işaretleri arasında yer alıyor.

7. SÜREKLİ YORGUNLUK

Dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk, Parkinson hastalarının yarısını etkiliyor ve günlük aktivitelerde farkedilmeyebilir.

8. KONTROL EDİLMEYEN TİTREMELER

El titremeleri yaygın bilinen bir işaret olsa da, hastalık vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir.


9. HAREKET YAVAŞLIĞI

Günlük işleri tamamlamak daha uzun sürebilir, yürüyüş hızı yavaşlayabilir.

10. KAS SERTLİĞİ

Basit işler sırasında kas sertliği ve esneklik kaybı görülebilir. Yazı yazmak, ayakkabı bağlamak veya yataktan kalkmak zorlaşabilir.

Baggaley, bu belirtilerin görülmesinin hastalığa yakalanıldığı anlamına gelmediğini vurguluyor. “Belirtilerden herhangi birine sahipseniz aile hekiminizle görüşmeniz en iyisidir,” dedi.

Parkinson belirtileri gösteren bir yakınla konuşmanın zor olabileceğini belirten Baggaley, Parkinson’s UK web sitesinde bu tür zorlu konuşmalara dair ipuçları bulunduğunu hatırlattı.

