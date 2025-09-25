Parkinson hastalığının az bilinen belirtisi: Titreme dışında göz ardı ediliyordu

6. KAYGI

Sürekli endişe, korku hissi, baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler Parkinson’un erken uyarı işaretleri arasında yer alıyor.



7. SÜREKLİ YORGUNLUK



Dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk, Parkinson hastalarının yarısını etkiliyor ve günlük aktivitelerde farkedilmeyebilir.



8. KONTROL EDİLMEYEN TİTREMELER



El titremeleri yaygın bilinen bir işaret olsa da, hastalık vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir.





