Parkinson hastalığının az bilinen belirtisi: Titreme dışında göz ardı ediliyordu
Parkinson nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. Uzmanlar, Parkinson hastalığına yakalandığını gösteren az bilinen 10 uyarı işaretini paylaştı.
İngiltere’de her 20 dakikada bir kişinin Parkinson’a yakalandığı tahmin edilirken, hastalık beynin hareketleri kontrol eden bölümündeki hücreleri etkiliyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar dünya genelinde Parkinson hastası sayısının 25 milyona ulaşacağını öngörüyor.
Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da erken teşhis, ilerlemenin yavaşlatılması ve kişiye özel tedavi planlarının oluşturulması açısından kritik önem taşıyor.