Parkinson hastalığının sessiz belirtileri: Görmezden mi geliyoruz?
Parkinson hastalığı, titremeler ortaya çıkmadan yıllar önce koku kaybı, kabızlık ve uyku bozuklukları gibi ince motor olmayan semptomlar sergiler. Depresyon, ses değişiklikleri ve mikrografi de erken belirtiler olabilir. Özellikle yaşlı yetişkinlerde bu belirtilerin tanınması, daha erken tanı konulmasını kolaylaştırır.
Zamanla kötüleşen bir nörodejeneratif hastalık olan Parkinson hastalığı (PD), genellikle titreme, kaslarda sertlik ve hareketlerde yavaşlık ile tanımlanır. Ancak daha az anlaşılan ve yeterince duyurulmayan, daha az motorize, daha az belgelenmiş semptomlar, belirgin semptomlardan yıllar önce ortaya çıkar. Bu ince uyarıları tespit etmeyi öğrenmek, daha erken tespiti kolaylaştırabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir.
Parkinson Vakfı'na göre, dünya çapında 10 milyondan fazla kişi Parkinson hastalığına sahiptir. Peki, parkinson hastalığının uyarı işaretleri nelerdir?