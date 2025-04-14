Parkinson hastalığının sessiz belirtileri: Görmezden mi geliyoruz?

5. SES VE YÜZ DEĞİŞİKLİĞİ

Yumuşak, alçak ses (hipofoni) ve azalmış yüz ifadesi (maskeli yüz) ince ancak açıklayıcı işaretlerdir. Arkadaşlar veya aile üyeleri, kişinin daha sessiz konuştuğunu veya duygusuz göründüğünü fark edebilir. Genellikle utangaçlık veya bitkinlik olarak göz ardı edilse de, bu semptomlar Parkinson'un ilk nöromüsküler etkisinin tezahürleri olabilir.



6. MİKROGRAFİ



Bu, harflerin daha küçük ve daha kompakt hale gelmesinde bir değişikliktir. Mikrografi erken bir motor belirtisi olabilir ancak özel olarak aranmadığı sürece genellikle gözden kaçar. PD'de karakteristik olan bradikineziyi, hareket yavaşlığını gösterir.





