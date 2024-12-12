Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat!
İngiltere’de bir Parkinson hastası, kullandığı ilacın yan etkileri nedeniyle kontrolsüz kumar bağımlılığı geliştirdi. Hayatı altüst olan hasta, Ulusal Sağlık Hizmetleri’nden 70 bin sterlin değerinde tazminat aldı.
İLACIN YAN ETKİSİ: KUMAR BAĞIMLILIĞI
İngiltere’nin Hampshire bölgesinde yaşayan 66 yaşındaki Philip Stevens, “huzursuz bacak sendromu” teşhisiyle kendisine reçete edilen Ropinirole ilacının yaşamını kabusa çevirdiğini söyledi. Stevens, bu ilacın neden olduğu “dürtü kontrol bozukluğu” nedeniyle kontrolsüz bir şekilde kumar oynamaya ve kompulsif alışveriş yapmaya başladığını iddia etti.