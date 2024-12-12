Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat!

İngiltere’de bir Parkinson hastası, kullandığı ilacın yan etkileri nedeniyle kontrolsüz kumar bağımlılığı geliştirdi. Hayatı altüst olan hasta, Ulusal Sağlık Hizmetleri’nden 70 bin sterlin değerinde tazminat aldı.

Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat! - 1

İLACIN YAN ETKİSİ: KUMAR BAĞIMLILIĞI

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde yaşayan 66 yaşındaki Philip Stevens, “huzursuz bacak sendromu” teşhisiyle kendisine reçete edilen Ropinirole ilacının yaşamını kabusa çevirdiğini söyledi. Stevens, bu ilacın neden olduğu “dürtü kontrol bozukluğu” nedeniyle kontrolsüz bir şekilde kumar oynamaya ve kompulsif alışveriş yapmaya başladığını iddia etti.

SAĞLIK HABERLERİ

Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat! - 2

"DOKTOR BİLGİLENDİRMEDİ"

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Ropinirole gibi ilaçların bazı hastalarda “aşırı yeme, kumar oynama ve alışveriş yapma” gibi davranışsal yan etkilere yol açabileceğini kabul ediyor. Ancak Stevens, bu yan etkiler konusunda doktoru tarafından bilgilendirilmediğini belirtti.

Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat! - 3

"ESKİ BEN DEĞİLİM"

Stevens, ilacın etkisiyle sık sık gecenin bir yarısı bahis uygulamalarında vakit geçirdiğini ve lüks kıyafetler ile aksesuarlar satın aldığını anlattı. Haftalarca süren kompulsif davranışlar, bir süre sonra suçluluk ve pişmanlık duygusuna dönüştü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Stevens, “Ropinirole, hobilerimi saplantıya dönüştürdü. Artık hayatımdaki her şey birer yük ve suçluluk kaynağına dönüştü. Eski benliğimi kaybettim,” ifadelerini kullandı.

Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat! - 4

Ekim 2021’de bir nörologla yapılan kontrolde Stevens’a ilacı bırakması tavsiye edildi. Ancak ilacı bırakmasıyla birlikte beş ay süren şiddetli çekilme semptomları yaşadı. Stevens, bu dönemde yoğun yorgunluk, paranoya ve halüsinasyonlarla mücadele ettiğini ve gerçeklik algısını yitirdiğini söyledi.

“Bir noktada çocuklarımın DNA testi yaptırmasını isteyecek kadar gerçeklik algımı kaybettim,” diyen Stevens, bu süreçte depresyon ve intihar düşünceleriyle baş etmeye çalıştı.

Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat! - 5

BENZER DAVALAR YOLDA

Hukuk firması Leigh Day, aynı ilaç nedeniyle dürtü kontrol bozukluğu yaşayan başka bir hastanın 40 bin sterlinlik borca sürüklendiğini açıkladı. Parkinson tedavisinde kullanılan Pramipexole isimli başka bir ilaç için de benzer bir dava sonuçlandı.

Stevens, kazandığı 70 bin sterlinlik tazminatla geleceğe daha umutla bakmak istediğini belirterek, “Yaşadıklarımın benim suçum olmadığını bir gün kabul edebileceğim umuduyla yaşıyorum,” dedi. Bu süreçte evliliğinin sağlam kalmasının en büyük tesellisi olduğunu da sözlerine ekledi.

DAHA FAZLA GÖSTER