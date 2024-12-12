Parkinson ilacının yan etkisi hayatını kabusa çevirdi: Kumar bağımlılığına karşı 70 bin sterlin tazminat!

BENZER DAVALAR YOLDA

Hukuk firması Leigh Day, aynı ilaç nedeniyle dürtü kontrol bozukluğu yaşayan başka bir hastanın 40 bin sterlinlik borca sürüklendiğini açıkladı. Parkinson tedavisinde kullanılan Pramipexole isimli başka bir ilaç için de benzer bir dava sonuçlandı.

Stevens, kazandığı 70 bin sterlinlik tazminatla geleceğe daha umutla bakmak istediğini belirterek, “Yaşadıklarımın benim suçum olmadığını bir gün kabul edebileceğim umuduyla yaşıyorum,” dedi. Bu süreçte evliliğinin sağlam kalmasının en büyük tesellisi olduğunu da sözlerine ekledi.