Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi

Çinli bilim insanlarının, Parkinson hastalığına karşı geliştirdiği kök hücre tedavisinin maymunlar üzerinde yapılan deneyde etkili sonuç verdiği açıklandı. Tedavi edilen hayvanların 2-3 hafta içinde iyileşmeye başladıkları ve kök hücre tdavisinin etkisinin kalıcı olduğu duyuruldu. Tedavinin insanlar üzerindeki deneylerine kısa sürede başlanacağı belirtildi.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 1

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin'in Kunming Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, kök hücreleri maymun beynine naklederek Parkinson semptomlarını gidermeyi başardı.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 2

2-3 HAFTA İÇİNDE İYİLEŞMEYE BAŞLADILAR

Araştırmacılar, kök hücre naklinin, Parkinson etkisiyle beyin fonksiyonları hareket dahi edemeyecek halde bozulmuş olan hayvanların 2-3 hafta içinde ayağa kalkıp kendi başlarına beslenebilir hale gelmesini sağladığını bildirdi.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 3

TEDAVİNİN ETKİLERİ KALICI

5 yıl boyunca izlenen hayvanlarda tedavi etkilerinin kalıcı olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, tedavi için insan göbek bağından elde ettikleri mezenkimal kök hücrelerine, dopamin sentezi yapmasını sağlayacak üç gen aktardı.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 4

Tedavinin fareler üzerinde denenip başarılı olmasının ardından 2017'de maymunlarla yapılan deney başlatıldı.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 5

Genetik olarak tasarlanmış kök hücrelerin insanlarda da başarılı olması halinde, Parkinson'a karşı ucuz ve etkili bir tedavi olabileceği öngörülüyor.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 6

Bilim insanları, ileriki safhada tedavinin güvenilirliğine ve tatbikine ilişkin detaylar üzerinde çalışacak. Bunun ardından insanlar üzerine geniş çaplı klinik denemeler yapılması hedefleniyor.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 7

Araştırmanın sonuçları, uluslararası uzman tıp dergisi "Parkinson's Disease"de yayımlandı.

Parkinson tedavisinde önemli gelişme: Kök hücre tedavisi başarılı sonuç verdi - 8

Dünya genelinde 60 yaş üstü insanların en az yüzde 1'inde görülen Parkinson, çağın en yaygın dejeneratif beyin hastalığı konumunda bulunuyor.

Henüz sebebi bilinmeyen hastalığı, beyinde bedenin hareketlerini düzenleyen dopamin enzimini salgılayan sinir hücrelerinin azalmasının tetiklediği sanılıyor.

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