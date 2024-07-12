Patates üzerindeki siyah noktalara dikkat! Meğer içini komple kaplıyormuş
Patates, sevilerek tüketilen sebzeler arasında yer alıyor. Kızartması, yemeği, salatası ayrı lezzetli olan patates, dünya genelinde de önemli tarım ürünlerinin başında geliyor. Patates içerisinde yüksek oranda nişasta içeriyor. Sağlıklı bir karbonhidrat olarak değerlendirilen patatesin üzerinde zaman zaman siyah noktalar görebilirsiniz. Peki, patatesin üzerindeki bu siyah noktalar ne anlama geliyor?
Patates, genellikle pişirilerek veya haşlanarak tüketilir. Patatesin birçok çeşidi vardır ve farklı yemeklerde kullanılabilir.