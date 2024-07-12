Patates üzerindeki siyah noktalara dikkat! Meğer içini komple kaplıyormuş

DİYET LİSTELERİ İÇİN UYGUN

Düşük yağ içeriği ve doymamış yağ asitleri bakımından patates, sağlıklı bir diyet için uygun bir seçenektir.



Ancak, patatesin besleyici özelliklerinden tam olarak faydalanmak için, pişirme yöntemine dikkat etmek önemlidir. Kızartma gibi yüksek yağ içeren yöntemler yerine haşlama, fırınlama veya buğulama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.