Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için dengeli ve düzenli beslenmek gerekir. Sağlıklı besinler tüketmeye özen göstermek vücudunuzu da korumanıza yardımcı olur. Ancak bazı besinler var ki onları severek yediğiniz halde vücudunuza ciddi zararlar verebilir. Sofranızdan eksik etmediğiniz patates de sandığınız gibi masum olmayabilir. Patatesle ilgili yapılan son araştırmalar hiç bilinmeyen zararını gün yüzüne çıkardı.
Patates, Latince adı Solanum tuberosum olan bir bitki türüdür. Genellikle dünyanın birçok yerinde temel bir besin kaynağı olarak yetiştirilen, yumrulu bir kök sebzesidir.