Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için dengeli ve düzenli beslenmek gerekir. Sağlıklı besinler tüketmeye özen göstermek vücudunuzu da korumanıza yardımcı olur. Ancak bazı besinler var ki onları severek yediğiniz halde vücudunuza ciddi zararlar verebilir. Sofranızdan eksik etmediğiniz patates de sandığınız gibi masum olmayabilir. Patatesle ilgili yapılan son araştırmalar hiç bilinmeyen zararını gün yüzüne çıkardı.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 1

Patates, Latince adı Solanum tuberosum olan bir bitki türüdür. Genellikle dünyanın birçok yerinde temel bir besin kaynağı olarak yetiştirilen, yumrulu bir kök sebzesidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 2

Yüksek karbonhidrat içeriğiyle bilinir ve besleyici bir gıda maddesidir. Patatesler genellikle haşlanmış, kızartılmış, pişirilmiş veya rendelenmiş olarak tüketilir.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 3

Ayrıca, patates unu, patates cipsi gibi çeşitli gıda ürünlerinin yapımında da kullanılır.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 4

Beslenme vücut sağlığı için çok büyük önem taşıyor.

Sağlıklı olmak ve hastalıklar akarşı bir güç kalkanı oluşturmak için mutlaka beslenme listenizdeki besinleri iyi seçmelisiniz. Ancak bazı besinler var ki onların zararlı olduğu aklınıza bile gelmez. 

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 5

Hatta bolca ve severek tüketirsiniz. Fakat bu besinler vücut sağlığını ciddi anlamda bozar. Yapılan son araştırmalarda patatesin vücudu resmen zehirlediği ortaya çıktı.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 6

Haşlama, kızartma ve püre gibi pek çok formda tüketebildiğimiz patates, birçok insan için vazgeçilmez besinler arasında yer alıyor.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 7

Yüksek kalorisi nedeniyle zayıflamak isteyenlerin mesafeli yaklaştığı patatesin bilinen en büyük zararı ise kilo aldırması...

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 8

American Journal of Clinical Nutrition'ın 2007 tarihli bir araştırması, patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler yemenin doğrudan obezite ile bağlantılı olduğunu buldu.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 9

Öncelikle patates alerjisinin de yaygın bir alerji türü olduğunu söylemekte fayda var. Patates yedikten sonra vücudunuzda kaşıntı ya da herhangi başka bir anormallik fark ediyorsanız mutlaka uzmana görünmeniz gerekiyor.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 10

Özellikle kızartılmış haliyle tercih edilen patates, bu şekilde tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verir ve hazımsızlığa yol açar.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 11

Kızarmış patatesin en korkunç zararlarından biri de damarlarda bıraktığı hasardır. Damar sertliğine yol açan patates, uzun vadede damarları tıkamaya ve tıkamaya bağlı inmelere bile neden olabilir.

Diyetisyen Johna Burdeos'a göre; patatesleri kızartmak vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı bileşenleri de tetikliyor.

Dr. Mary Wirtz, yağda kızartılmış patateslerin hafıza bozukluğuna yol açtığını ve beyin sağlığını tehdit ettiğini söylüyor.

Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor - 12

İnsülin direnci konusunda patatesin içerdiği nişasta, diyabet hastaları için riskli olabilir.

Ayrıca patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi, vücuttaki toksik madde miktarında da artışa neden olabilir.

PATATESİ BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN

Patates tüketirken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlardan biri, patatesi buzdolabında saklamamaktır, bu solanin miktarını arttırır. Ayrıca patates yeşil renkteyse ve küçülmüşsse kesinlikle tüketmemeniz gerekir.

Patatesi en sağlıklı pişirme yöntemi buharda ya da fırında pişirmektir. Haşlamak, içeriğindeki C ve B vitamininin yok olmasına neden olur

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