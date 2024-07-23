Patatesi böyle yemek organları zehirliyormuş! Bu zararını bilen yok: Beyin ve damar sağlığını tehdit ediyor

İnsülin direnci konusunda patatesin içerdiği nişasta, diyabet hastaları için riskli olabilir.



Ayrıca patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi, vücuttaki toksik madde miktarında da artışa neden olabilir.

PATATESİ BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN



Patates tüketirken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlardan biri, patatesi buzdolabında saklamamaktır, bu solanin miktarını arttırır. Ayrıca patates yeşil renkteyse ve küçülmüşsse kesinlikle tüketmemeniz gerekir.



Patatesi en sağlıklı pişirme yöntemi buharda ya da fırında pişirmektir. Haşlamak, içeriğindeki C ve B vitamininin yok olmasına neden olur