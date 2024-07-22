Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor
Yaz meyvesi nektarin, tatlı-keskin tadıyla, mevsim boyunca bulabileceğiniz alışılagelmiş meyvelerden farklı olarak ferahlatıcı bir lezzet sunuyor. İki bin yıl önce Çin'de ortaya çıktığı söylenen nektarinler, şeftalilerle karşılaştırıldığında onlara daha pürüzsüz bir cilt veren bir gen varyantının yanı sıra genetik olarak neredeyse aynı olan şeftalilerle pek çok benzerliğe sahip.
Çekirdekli meyve, yüksek lif içeriği, A, C vitamini, potasyum ve çeşitli mineraller ile şeftaliden bile daha fazla olan inanılmaz bir beslenme profiline sahiptir.