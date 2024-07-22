Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor

Nektarin yemek bağışıklığınızı ve genel sağlığınızı artırabilir çünkü meyve antioksidanlar, mineraller ve diğer şaşırtıcı besinler açısından zengindir. Düşük kalorili bir meyve olan nektarin, öğün ortasındaki açlık sancıları için harika bir atıştırmalıktır. Ayrıca bol miktarda lif içerdiğinden sindirim sağlığınızı korumanın yanı sıra sizi tok tutar.