Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor

Yaz meyvesi nektarin, tatlı-keskin tadıyla, mevsim boyunca bulabileceğiniz alışılagelmiş meyvelerden farklı olarak ferahlatıcı bir lezzet sunuyor. İki bin yıl önce Çin'de ortaya çıktığı söylenen nektarinler, şeftalilerle karşılaştırıldığında onlara daha pürüzsüz bir cilt veren bir gen varyantının yanı sıra genetik olarak neredeyse aynı olan şeftalilerle pek çok benzerliğe sahip.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 1

Çekirdekli meyve, yüksek lif içeriği, A, C vitamini, potasyum ve çeşitli mineraller ile şeftaliden bile daha fazla olan inanılmaz bir beslenme profiline sahiptir.

SAĞLIK HABERLERİ

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 2

Nektarin yemek bağışıklığınızı ve genel sağlığınızı artırabilir çünkü meyve antioksidanlar, mineraller ve diğer şaşırtıcı besinler açısından zengindir. Düşük kalorili bir meyve olan nektarin, öğün ortasındaki açlık sancıları için harika bir atıştırmalıktır. Ayrıca bol miktarda lif içerdiğinden sindirim sağlığınızı korumanın yanı sıra sizi tok tutar.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 3

Nektarinler ayrıca kanser riskini de önleyebilir. Food Chemistry dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, nektarin ve şeftalilerdeki polifenoller, sağlıklı hücreleri olumsuz etkilemeden meme kanseri hücrelerinin öldürülmesine ve büyümesinin durdurulmasına yardımcı oldu.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 4

Yapılan çalışmalara göre, nektarin yemek erkeklerde akciğer kanseri riskini de azaltabilir.

Yaz ve bahar mevsimlerinde beslenmenize nektarin eklemenin sağlığa olan tüm faydaları şunlardır:

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 5

1. ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN

Nektarinler polifenoller, C vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlarla doludur. Bu bileşikler vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresle savaşır.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 6

Antioksidan bakımından zengin gıdaların düzenli tüketimi, kronik hastalık riskini azaltmaya ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 7

2. KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Nektarinler aynı zamanda potasyum açısından zengin, kalp açısından sağlıklı besinlerdir. Mineral, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan sodyumun etkilerini dengeler.

Nektarin aynı zamanda kolesterolü düşürmeye yardımcı olan ve kalp hastalığı riskini azaltan lif deposudur.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 8

3. SİNDİRİMİ DÜZENLER

Bağırsak sağlığı sorunları için nektarine güvenin. Nektarin sindirimi kolaylaştıran bol miktarda lif içerir. Lif, kabızlığı önler ve dışkı hacmini artırarak düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Ayrıca genel sindirim sağlığı için önemli olan sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu da destekler.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 9

4. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

C vitamini açısından zengin olan nektarin, bağışıklığınız için harikalar yaratabilir ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunması için diyete mutlaka dahil edilmelidir.

Bu vitamin enfeksiyonlarla savaşmak için gerekli olan beyaz kan hücrelerinin üretimine yol açar. Diyetinize nektarin eklemek bağışıklık sağlığınızı destekleyebilir

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 10

5. CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

"Vitaminler ve antioksidan bakımından zengin nektarinler cilt sağlığınızı artırır. Kollajen üretimini uyardığı için C vitamini beslenmenize dahil edilerek cilt yumuşaması ve cilt nemi dengelenebilir.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 11

Nektarin daha sağlıklı ve canlı bir cildin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca cilt zararlı maddelerden de korunur. MBBS ve Beslenme Uzmanı Dr Rohini Patil, "UV hasarı beta-karoten yardımıyla iyileştirildi" diyor.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 12

6. KİLO YÖNETİMİ

Kilo verme diyeti yapıyorsanız kalorisi düşük ve lif açısından zengin olması nedeniyle nektarin sizin için doğru seçim olabilir.

Lif içeriği tokluk hissini arttırır ve aşırı yemeyi azaltır. Aynı zamanda tatlı ve doyurucu, düşük kalorili bir atıştırmalıktır.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 13

7. GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Nektarin, göz sağlığı için önemli karotenoidler olan lutein ve zeaksantin içerir. Bu bileşikler yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve kataraktlara karşı koruyucu bir önlem görevi görür.

Pazar tezgahında yerini aldı, doğanın en güçlü antioksidan kaynağı! Kalbi kuvvetlendiriyor, bağırsakları temizliyor - 14

Düzenli olarak nektarin tüketmek yaşlandıkça görüşünüzü sağlıklı tutmanıza yardımcı olacaktır.

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