Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor

Brokoli, bağışıklığı güçlendirmek, kemik sağlığını desteklemek, kanser hücresi büyümesini azaltmak ve kardiyovasküler işlevi iyileştirmek gibi çok sayıda sağlık yararı sunan besin dolu bir sebzedir. Ayrıca düşük kalorili içeriği, yüksek lif içeriği ve metabolizmayı hızlandıran özelliğiyle kilo kaybı için muhteşem bir seçim olabilir. İşte brokolinin bilinmeyen faydaları.

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 1

Brokoli (Brassica oleracea), turpgillerden bir sebzedir ve hardal ailesinden (Brassicaceae) bir lahana türüdür. Çiçek tomurcukları ve sapı yenilebilir ve uzun zamandır bir süper besin olarak selamlanmaktadır.

SAĞLIK HABERLERİ

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 2

Brokoli, Doğu Akdeniz ve Küçük Asya'ya özgüdür, bu yeşil sebze antik Roma döneminde İtalya'da yetiştirilmiş ve 1700'lerde İngiltere ve Amerika'ya getirilmiştir.

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 3

SÜPER BESİN

Brokoli, sayısız sağlık faydasına sahip besleyici bir güç merkezidir. ABD Tarım Bakanlığı'na göre, bir fincan çiğ brokoli magnezyum, potasyum, selenyum, folat, A vitamini, C vitamini, K vitamini ve yaklaşık 2 gram protein ve yaklaşık 2 gram diyet lifi içerir. 90 gram brokoli yaklaşık 35 kalori içerir.

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 4

SAĞLIK FAYDALARI

Brokolideki C vitamini bağışıklığı artırır. K vitamini kemik sağlığını destekler. Folat içeriği hücre onarımı ve büyümesi için de önemlidir. Potasyum içeriği ayrıca kan basıncını düzenler.

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 5

Araştırmalar, brokolinin güçlü kanser karşıtı özelliklere sahip olduğunu ima ediyor. 2010 yılında yapılan bir araştırma, brokolideki sülforafanın meme kanseri hücrelerinin boyutunu ve sayısını %75'e kadar azalttığını buldu.

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 6

Brokolinin ayrıca bağışıklığı artırdığı kanıtlanmıştır. Bu yeşil sebze, iltihaplanmaya karşı koruma sağlayan ve bağışıklık sistemini güçlendiren sülforafan gibi antioksidanlar açısından zengindir.

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 7

Brokoli yemenin göze çarpan faydalarından biri, kalp sağlığını desteklemedeki rolüdür.

Bu süper besin kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur ve kan basıncını düşürerek genel kardiyovasküler işlevi iyileştirir.

Brokoli ayrıca lif içeriği yüksek olduğu için sindirim için de iyidir. Lif içeriği bağırsak sağlığını destekler ve kabızlık gibi sorunları önler.

Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor - 8

BROKOLİ NEDEN KİLO KAYBI İÇİN EN İYİSİDİR?

Kilo verme yolculuğundaysanız, brokoli kurtarıcınızdır. Bir fincan pişmiş brokoli sadece yaklaşık 55 kalori ve 5 gram lif içerir. Lif, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olarak atıştırma eğiliminizi azaltır.

A, C ve K vitaminleri, folat ve potasyum ile birlikte genel sağlığınızı korumaya yardımcı olur ve vücudunuzun fazla kiloları atarken enerjik olmasını sağlar.

Brokolideki glukoraphanin ayrıca metabolizma hızını artırır ve kilo alma riskini azaltır. Brokolinin glisemik indeksi düşüktür, bu sayede insülin artışı önlenir ve kan şekeri seviyesi dengelenir.

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