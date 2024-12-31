Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor

BROKOLİ NEDEN KİLO KAYBI İÇİN EN İYİSİDİR?

Kilo verme yolculuğundaysanız, brokoli kurtarıcınızdır. Bir fincan pişmiş brokoli sadece yaklaşık 55 kalori ve 5 gram lif içerir. Lif, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olarak atıştırma eğiliminizi azaltır.

A, C ve K vitaminleri, folat ve potasyum ile birlikte genel sağlığınızı korumaya yardımcı olur ve vücudunuzun fazla kiloları atarken enerjik olmasını sağlar.

Brokolideki glukoraphanin ayrıca metabolizma hızını artırır ve kilo alma riskini azaltır. Brokolinin glisemik indeksi düşüktür, bu sayede insülin artışı önlenir ve kan şekeri seviyesi dengelenir.