Pazar tezgahının "süper besini": Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor
Brokoli, bağışıklığı güçlendirmek, kemik sağlığını desteklemek, kanser hücresi büyümesini azaltmak ve kardiyovasküler işlevi iyileştirmek gibi çok sayıda sağlık yararı sunan besin dolu bir sebzedir. Ayrıca düşük kalorili içeriği, yüksek lif içeriği ve metabolizmayı hızlandıran özelliğiyle kilo kaybı için muhteşem bir seçim olabilir. İşte brokolinin bilinmeyen faydaları.
Brokoli (Brassica oleracea), turpgillerden bir sebzedir ve hardal ailesinden (Brassicaceae) bir lahana türüdür. Çiçek tomurcukları ve sapı yenilebilir ve uzun zamandır bir süper besin olarak selamlanmaktadır.