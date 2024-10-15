Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor

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Dünya çapında yaygın olarak tüketilen ve sıklıkla salatası yapılan popüler yeşil sebzelerden biri olan marul, yüzde 95 oranın su içerir. Vücut için son derece besleyici olan marul lif, demir, folat, A ve C vitamini bakımından da zengin bir gıda. Özellikle salatalarda tercih edilen bu sebze vücut için de çok faydalı.
Yeşil yapraklı sebzeler arasında en sık tüketilenler arasında yer alan marul, düşük kalorisiyle diyet listelerinin de vazgeçilmez. Genellikle çip olarak tüketilen marulun besin değeri de çok yüksektir.
MARULUN BESİN DEĞERİ
Marul besin değerleri açısından oldukça zengindir. 100 gram çiğ marulda şunlar bulunur:
Karbonhidrat: 2 gr
Protein: 1 gr
Su: 93 g
Lif: 1.5 g
Kalsiyum: 36 mg
Fosfor: 28 mg
Demir: 1 mg