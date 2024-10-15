Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor

Dünya çapında yaygın olarak tüketilen ve sıklıkla salatası yapılan popüler yeşil sebzelerden biri olan marul, yüzde 95 oranın su içerir. Vücut için son derece besleyici olan marul lif, demir, folat, A ve C vitamini bakımından da zengin bir gıda. Özellikle salatalarda tercih edilen bu sebze vücut için de çok faydalı.

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 1

Yeşil yapraklı sebzeler arasında en sık tüketilenler arasında yer alan marul, düşük kalorisiyle diyet listelerinin de vazgeçilmez. Genellikle çip olarak tüketilen marulun besin değeri de çok yüksektir.

MARULUN BESİN DEĞERİ

Marul besin değerleri açısından oldukça zengindir. 100 gram çiğ marulda şunlar bulunur:

Karbonhidrat: 2 gr
Protein: 1 gr
Su: 93 g
Lif: 1.5 g
Kalsiyum: 36 mg
Fosfor: 28 mg
Demir: 1 mg

SAĞLIK HABERLERİ

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 2

A, C, E ve folat vitamini zengini olan marul, demir, potasyum ve kalisyum içeriği en yüksel sebzelerin başında geliyor.

Buna karşılık sodyum bakımından düşük bir değere sahiptir. Standart olarak önerilen günlük sodyum miktarı marul ile karşılanamaz düzeydedir. Marul çeşitlerine ve marul başına göre değişse de fosfor, magnezyum, çinko gibi diğer mineraller de marulda bulunan minerallerdir.

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 3

Düşük kalorisi ve yüksek besin değeriyle marul sağlık için çok faydalıdır. Vücudun su ihtiyacını karşılar. Doğal bir fitokimyasal kaynağı olan marul, kanser, kalp-damar hastalıkları, Alzheimer, diyabet gibi hastalıkları önlemede ve iyileştirmede etkili bir sebzedir.

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 4

KALBİ KORUR, SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkiye sahip olan marul, içerisindeki lif ile metabolizmayı hızlandırır. Bağırsaklarda biriken toksinlerin daha hızlı atılmasına yardımcı olur.

Maruldaki polifenoller damarlarda kronik inflamatuar reaksiyonlara neden olabilen LDL oksidasyonunu önlemeye yardımcıdır.

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 5

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Yeşil yapraklı sebzeler doğal bir K vitamini kaynağıdır. Dolayısıyla marul da güçlü bir K vitamini kaynağı. Bu özelliğiyle kas ve kemik sağlığına da iyi gelir. Düzenli marul tüketmek kemik kırılma riskini azaltır, kemikleri güçlendirir.

K vitamini kemik sağlığının yanı sıra kanın pıhtılaşmasında görev alır. Vücutta morlukların tedavisinde, diş ve kemikte kalsifikasyon (kalsiyum birikmesi) sürecine yardımcı olur.

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 6

BEYNİ GENÇLEŞTİRİR

Nöronlar, fiziksel bağlantılar kurarak beyinde hafıza gelişmesine yardımcı olan hücrelerdir. Alzheimer, Parkinson gibi beyin hastalıklarında nöronların öldüğü bilinir. Glikojen depo hastalığı gibi hastalıklarda maruldaki özlerin bu hücrelerin ölümünü önlemeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 7

KANSERE KARŞI DESTEK

Nişasta içermeyen bir sebze olarak marul mide, ağız, özofagus gibi kanserlere karşı koruma sağlayabilir.

Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor - 8

Maruldaki özlerin lösemi ve meme kanseri hücrelerinin yayılmasını önleyeceği iddia edilir. Sağlıklı beslenmenizin bir parçası olabilecek bu sebze ile kanser risklerine karşı önlem alabilirsiniz.

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