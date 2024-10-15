Pazar tezgahının vitamin deposu: Kemikleri demir gibi güçlendirip kasları geliştiriyor

A, C, E ve folat vitamini zengini olan marul, demir, potasyum ve kalisyum içeriği en yüksel sebzelerin başında geliyor.

Buna karşılık sodyum bakımından düşük bir değere sahiptir. Standart olarak önerilen günlük sodyum miktarı marul ile karşılanamaz düzeydedir. Marul çeşitlerine ve marul başına göre değişse de fosfor, magnezyum, çinko gibi diğer mineraller de marulda bulunan minerallerdir.