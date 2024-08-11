Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor
Hatay'da yoğunlukla salça üretiminde kullanılan kapya biber, pazara inmeden tarlalardan satın alınıp fabrikalara taşınıyor. Kapya biber sadece salça ya da biber olarak değil tek başına da severek tüketiliyor. Çünkü kırmızı kapya biberin vücuda pek çok faydası var. Doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarının başında gelen kapya biber, hücreleri gençleştirerek erken yaşlanmayı önlüyor.
Başta Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçeleri olmak üzere kent genelindeki 22 bin dekar arazide yetiştirilen kapya biberde hasat mesaisi başladı.