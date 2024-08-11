Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor



"Depremlerle birlikte kuraklığın olması ile Asi Nehri ve barajlarda sıkıntı yaşanması nedeniyle ekim alanlarında biraz daralma oldu. Yine de önümüzdeki yıllarda çiftçi kapya bibere yönelmeye devam edecek. Genelde salçaya giden biber çeşidi olduğu için iç piyasayı hareketlendirecek. Çiftçimiz şu anda biberin veriminden memnun görünüyor."