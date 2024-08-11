Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor

Hatay'da yoğunlukla salça üretiminde kullanılan kapya biber, pazara inmeden tarlalardan satın alınıp fabrikalara taşınıyor. Kapya biber sadece salça ya da biber olarak değil tek başına da severek tüketiliyor. Çünkü kırmızı kapya biberin vücuda pek çok faydası var. Doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarının başında gelen kapya biber, hücreleri gençleştirerek erken yaşlanmayı önlüyor.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 1

Başta Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçeleri olmak üzere kent genelindeki 22 bin dekar arazide yetiştirilen kapya biberde hasat mesaisi başladı.

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Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 2

Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan tarım işçilerinin topladığı biberler, çuvallara yerleştirilip kamyonetlere taşınıyor.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 3

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı kentte işçiler, vücutlarını kapatan kıyafetler ve taktıkları şapkayla güneşten korunmaya çalışıyor.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 4

Salça yapımı, sofralık tüketim ve baharat için kullanılan kapya biber, üreticisinden kilogramı 13-15 liradan satın alınıyor.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 5

Toplanan ürünlerin büyük kısmı, pazara inmeden salçaya dönüştürüleceği fabrikalara götürülüyor.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 6

KENT GENELİNDE 52 BİN TON REKOLTE HEDEFLENİYOR

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine, bölge üreticisinin son yıllarda kapya bibere yöneldiğini söyledi.

Kent genelinde 52 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Okay, şöyle konuştu:

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 7


"Depremlerle birlikte kuraklığın olması ile Asi Nehri ve barajlarda sıkıntı yaşanması nedeniyle ekim alanlarında biraz daralma oldu. Yine de önümüzdeki yıllarda çiftçi kapya bibere yönelmeye devam edecek. Genelde salçaya giden biber çeşidi olduğu için iç piyasayı hareketlendirecek. Çiftçimiz şu anda biberin veriminden memnun görünüyor."

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 8

Okay, kentte salça fabrikalarının artmasının ürünün tarlada pazarlanmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Kapya biberin sıkça tercih edildiğini anlatan Okay, "Ürünümüz, pul biber, salçalık biber ve Şanlıurfa'nın isot biberlerinde kullanılıyor. Pazar payı oldukça çeşitli bir ürün." dedi.

Çiftçilerden Hasan Akıncı da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 10 dönüm arazisinde ilk kez hasat yaptığını ifade etti.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 9

Tarlasından sezon boyunca 50 tona yakın ürün toplamayı hedeflediğini dile getiren Akıncı, "Verimi yüksek olmasından dolayı kapya biberi tercih ediyoruz ama fiyat konusunda biraz sıkıntımız var. Ürün fiyatı geçen yılın altında kaldı ama mücadele vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 10

Fatih Akıncı da 15 yıldır kapya biber ürettiğini, topladıkları ürünleri salça yapımı için fabrikalara sattığını belirtti.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 11


Mehmet Yılmazer ise hasat döneminde çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 12

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Salça yapımı, sofralık tüketim ve baharat olarak kullanan kapya biberin vücut için de pek çok faydası bulunuyor. C vitamini deposu olan kapya biber bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 13

EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLARDAN BİRİ

Kapya biber güçlü bir antioksidan kaynağı. Yüksek miktarda beta-karoten ve diğer antioksidanlar içerir. Bu, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanmayı geciktirici etkiler sağlayabilir ve bazı hastalıkların riskini azaltabilir.

Özellikle sabahları kahvaltıda kapya biber yemek sağlığı olumlu yönde etkiler. A vitamini bakımından zengin olan kapya biber, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 14

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Kapya biberin içinde bulunan A vitamini göz sağlığı için de faydalıdır. Göz sağlığını destekler ve gece körlüğü gibi göz problemlerinin riskini azaltabilir.

Pazara gelmeden tarladan satılıyor! Tek başına antioksidan deposu, sabah yiyince faydası 2 katına çıkıyor - 15

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Kapya biber, lif açısından da zengindir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

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