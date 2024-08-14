Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor

Erzincan’da yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılırken çilekte ikinci kez hasat başladı. Doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan çilek, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabiliyor. Yaz meyvesi olarak bilinen çilek Erzincan’da tarladan hasat edilmesiyle birlikte satışa sunuluyor.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 1

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu Köyü’nde çilek üretimi yapan Fikret Ateş, Mayıs ve Haziran aylarında hasadını yaptığı çilek tarlasından, Ağustos ayında ikinci hasadını gerçekleştiriyor. Çilek müdavimlerinin yoğun ilgi gösterdiği Ağustos çileği adeta yok satıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 2

Büyükşehirden memleketine dönerek tarımsal üretime giren girişimcilerden biri olan Fikret Ateş, her yıl tarım alanlarını genişletiyor.

Çilekte yılda iki kez hasat yaptıklarını kaydeden Fikret Ateş, üreticilere seslenerek çileğin iyi gelir getiren bir ürün olduğunu söyledi.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 3

Erzincan’da yetişen çileğin tadı ve aromasının tüketicilerin damak zevkine hitap ettiğini, çok beğenildiğini belirten Ateş, çilek üretiminde iki yılı geride bıraktıklarını, il dışından yoğun siparişlerin geldiğini kaydetti.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 4

Ateş, Erzincan Valiliği ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün destekleri ile Erzincan’da ekim üretim alanlarının artırılacağını belirtti.

Erzincan’da çilek üretiminde Ağustos ayında başlayan ikinci hasat döneminin Kasım ayı sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 5

Kırmızı meyveler antioksidan bakımından zengindir. Çilek de antioksidan zengini kırmızı meyvelerden biri Yüksek miktarda antioksidan içeriğiyle çilek, vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyarak hücre hasarını önler.

Çilek vitaminler bakımından da zengin bir meyve. Özellikle güçlü bir C vitamini kaynağı. Bu özelliğiyle bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 6

Çilekteki antosiyaninler ve diğer fitokimyasallar, kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, çileğin düzenli tüketimi, kötü kolesterolü (LDL) azaltabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 7

Lif bakımından da zengin olan çilek sindirim sağlığını destekliyor. Kabızlığı engelliyor. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Çilekteki C vitamini ve antioksidanlar, göz sağlığını koruyabilir ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 8

Çilekte bulunan bazı bileşenler, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Ancak, bu etkilerin doğruluğunu anlamak için daha fazla araştırma gerekmektedir.

Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor - 9

Çileği taze tüketmek en iyisidir, ancak dondurulmuş çilekler de besin değerini büyük ölçüde korur. Çilekleri yıkamadan önce tüketmeyeceğiniz kadar süzmemeye özen gösterin, çünkü çilekler kir ve pestisitler için hassastır. Ayrca alerjiniz varsa çilek tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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