Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor

Çileği taze tüketmek en iyisidir, ancak dondurulmuş çilekler de besin değerini büyük ölçüde korur. Çilekleri yıkamadan önce tüketmeyeceğiniz kadar süzmemeye özen gösterin, çünkü çilekler kir ve pestisitler için hassastır. Ayrca alerjiniz varsa çilek tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.