Pazarın antioksidan kralı! Hücreleri yeniliyor, düzenli tüketince kalbi kuvvetlendiriyor
Erzincan’da yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılırken çilekte ikinci kez hasat başladı. Doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan çilek, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabiliyor. Yaz meyvesi olarak bilinen çilek Erzincan’da tarladan hasat edilmesiyle birlikte satışa sunuluyor.
Erzincan merkeze bağlı Tatlısu Köyü’nde çilek üretimi yapan Fikret Ateş, Mayıs ve Haziran aylarında hasadını yaptığı çilek tarlasından, Ağustos ayında ikinci hasadını gerçekleştiriyor. Çilek müdavimlerinin yoğun ilgi gösterdiği Ağustos çileği adeta yok satıyor.