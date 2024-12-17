Peynir mi, yumurta mı:Hangisi daha fazla protein içeriyor?

Kahvaltıda hem peynir hem de yumurta en sık tüketilen iki gıda arasında yer alıyor. Vücut bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için proteine ihtiyaç duyar. Yaklaşık 6 gram protein içeriyor. Özellikle yumurtanın beyaz kısmı, protein açısından oldukça zengin. Bu durum, yumurtayı kas gelişimi ve hücre onarımı için ideal bir seçenek haline getiriyor.