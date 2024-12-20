SAĞLIKLI YAŞLANMANIN TEMEL BAĞLANTISI

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan araştırma, zihinsel esenliğin uzun ve sağlıklı bir yaşamın temel bileşeni olabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, sağlıklı yaşlanmaya etki eden sosyoekonomik faktörlerden bağımsız. Yani, coğrafi ya da ekonomik durumdan bağımsız olarak, iyi hisseden bireylerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkün. Peynir de bu süreçte önemli bir destek sağlıyor.



Araştırmada, genetik olarak farklılık gösteren 2,3 milyon Avrupalı’nın verileri analiz edildi. “Mendel çeşitlendirmesi” adı verilen DNA analiz yöntemiyle yapılan çalışmada, zihinsel sağlığın sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkisi gözler önüne serildi. Bu araştırma, ruh sağlığının sağlıklı yaşlanma için ne kadar kritik bir faktör olduğunu ortaya koydu.