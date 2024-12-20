Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynirin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Ancak bazı insanlar peynir yemiyorlar. Peki peynir yememek vücutta nasıl bir etki bırakıyor. Yapılan araştırmalarda peynir, ruh sağlığını ve sağlıklı yaşlanmayı iyileştirmede ana faktör olmasa da, bu konuda önemli bir destek. bundan etkileniyor.
Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, 2,3 milyon Avrupalı’nın kamuya açık DNA verilerini inceleyerek, peynirin yaşlanma üzerindeki etkilerini keşfetti. Peynir, ruh sağlığını iyileştirmede ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlamakta önemli bir rol oynamakla birlikte, tek başına bir çözüm sunmuyor. Peynir tüketmeyen kişiler de bu olumlu etkilerden yararlanamıyor.