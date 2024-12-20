Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynirin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Ancak bazı insanlar peynir yemiyorlar. Peki peynir yememek vücutta nasıl bir etki bırakıyor. Yapılan araştırmalarda peynir, ruh sağlığını ve sağlıklı yaşlanmayı iyileştirmede ana faktör olmasa da, bu konuda önemli bir destek. bundan etkileniyor.

Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor - 1

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, 2,3 milyon Avrupalı’nın kamuya açık DNA verilerini inceleyerek, peynirin yaşlanma üzerindeki etkilerini keşfetti. Peynir, ruh sağlığını iyileştirmede ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlamakta önemli bir rol oynamakla birlikte, tek başına bir çözüm sunmuyor. Peynir tüketmeyen kişiler de bu olumlu etkilerden yararlanamıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor - 2

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN TEMEL BAĞLANTISI

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan araştırma, zihinsel esenliğin uzun ve sağlıklı bir yaşamın temel bileşeni olabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, sağlıklı yaşlanmaya etki eden sosyoekonomik faktörlerden bağımsız. Yani, coğrafi ya da ekonomik durumdan bağımsız olarak, iyi hisseden bireylerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkün. Peynir de bu süreçte önemli bir destek sağlıyor.

Araştırmada, genetik olarak farklılık gösteren 2,3 milyon Avrupalı’nın verileri analiz edildi. “Mendel çeşitlendirmesi” adı verilen DNA analiz yöntemiyle yapılan çalışmada, zihinsel sağlığın sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkisi gözler önüne serildi. Bu araştırma, ruh sağlığının sağlıklı yaşlanma için ne kadar kritik bir faktör olduğunu ortaya koydu.

Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor - 3

SAĞLIKLI YAŞLANMAYA ENGEL OLAN FAKTÖRLER

Çalışma, yaşlanma ve zihinsel esenlik üzerindeki etkileri inceleyen 106 faktör arasından, 33’ünün olumsuz etkiler yarattığını belirledi. Bu faktörler arasında yaşam tarzı seçimleri, davranışlar ve tıbbi durumlar yer almakta. Sağlıklı yaşlanma skorunu ciddi şekilde düşürebilecek bu faktörler, insanların yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor - 4

PEYNİRİN VÜCUT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Peynir tüketimi, zihinsel sağlığı iyileştiren ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayan beş temel yaşam tarzı aracından biri olarak %3,67’lik olumlu bir etkiye sahip olduğu bulundu. Peynir yemeyen bireyler, bu faydalardan yararlanamıyor. Peynirin, sağlıklı yaşlanma için önemli bir destek sağladığı bu araştırma ile bir kez daha doğrulandı.

Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor - 5

PEYNİR VE MEYVE İKİLİSİ

Çalışma, peynir sevmeyenler için de önemli bir mesaj veriyor: Eğer sağlık açısından bir engel yoksa, peynirin bu faydalarından yararlanmak için diyetinize peynir ve meyve eklemek kolayca tavsiye edilebilir. Peynir, sağlıklı yaşlanma ve zihinsel esenlik için vazgeçilmez bir bileşen haline gelebilir.

Çalışmada ayrıca, aşırı televizyon izlemenin yaşlanma üzerinde %7,39 oranında olumsuz bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Televizyon izlemek, sağlıklı yaşlanma üzerinde kötü bir etkiye sahip ve bu alışkanlık, yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Bu nedenle, televizyon izleme süresini sınırlamak, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumanın önemli bir adımı olabilir.

Peynir yemeyen insanlar neden erken ölüyor? Tüketmeyen bu faydasından yararlanamıyor - 6

Ancak, peynirin tek başına zihinsel sağlığı iyileştirmek ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için yeterli olmadığı da vurgulanıyor. Peynirin faydalarından daha fazla yararlanmak için, dengeli bir diyetin parçası olarak meyve tüketmek, televizyon süresini sınırlamak ve sigaradan uzak durmak gibi alışkanlıklar edinmek çok daha etkili olacaktır.

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