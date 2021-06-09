Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı

DENEMELERE YAKLAŞIK 4 BİN 500 ÇOCUK KATILACAK

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, üçüncü aşama testler için ABD’nin 26 eyaletinde, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da yer alan 100 araştırma merkezine yaklaşık 4 bin 500 çocuğun kaydedileceği ifade edildi. Bununla birlikte, 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklar için aşının testlerinin erken aşamada devam ettiği belirtildi.

Ancak, ebeveynler ve doktorlar, tüm Covid-19 ölümlerinin sadece yüzde 0,1'ini oluşturduğu için çocukları aşılayıp aşılamama konusunda tartışıyorlar.