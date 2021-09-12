Pfizer yetkilisinden aşı itirafı: İlk etapta reddettik

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü ilaç devi Pfizer, corona virüsün kısa sürede etkisinin azalarak yok olacağını düşündü. Bu nedenle şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

O dönem mRNA teknolojisi, Pfizer’in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer tarafından ''fazla deneysel'' bulundu. Dormitzer, Sars ve Mers salgınları gibi Covid-19’un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirtti.

Dr. Şahin ise, aklında pandeminin nasıl son bulacağına dair ayrıntılı bir fikrinin olduğunu fakat Dr. Dormitzer’in yaklaşımını da tamamen akla yatkın bulduğunu söyledi. Dr. Şahin, ‘’Phil’e telefon ettikten sonra bir an düşündüm ve ‘Birkaç hafta içinde onu tekrar arayalım’ dedim’’ diye konuştu.