Pfizer yetkilisinden aşı itirafı: İlk etapta reddettik

ntv.com.tr 12.09.2021 - 12:45
İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü ilaç devi Pfizer, corona virüsün kısa sürede etkisinin azalarak yok olacağını düşündü. Bu nedenle şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.
Pfizer’in virüs Ocak 2020’de tüm dünyada hızla yayılmaya başlamışken ikiliye, ‘’Bu iş yürümeyecek’’ dedikleri belirtildi.
O dönem mRNA teknolojisi, Pfizer’in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer tarafından ''fazla deneysel'' bulundu. Dormitzer, Sars ve Mers salgınları gibi Covid-19’un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirtti.