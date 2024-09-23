Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini
Beyaz pirinç en sık tüketilen besinler arasında yer alıyor. Yüksek kalorili olan beyaz pirinç, doyurucu, besleyici ve uygun fiyatlı olmasıyla bilinir. Sağlığınıza dikkat etmek ve karbonhidrat alımını azaltmak isteyenler genellikle pirinç tüketimini bırakır. Sağlık uzmanları kilo kaybını desteklemek ve diyabetle başa çıkmak için beyaz pirincin daha sağlıklı alternatiflerle değiştirilmesini öneriyor.
Pirincin yerine besleyici seçenekler arıyorsanız, bunun için bir kaç öneri;
DALİA
Bulgur veya kırık buğday olarak da bilinen Dalia, pirinçle benzer bir doku ve lezzet sunar ancak 91 gramda yalnızca 76 kalori içerir, bu da beyaz pirinçten %25 daha az kaloridir.