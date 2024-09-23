Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini

Beyaz pirinç en sık tüketilen besinler arasında yer alıyor. Yüksek kalorili olan beyaz pirinç, doyurucu, besleyici ve uygun fiyatlı olmasıyla bilinir. Sağlığınıza dikkat etmek ve karbonhidrat alımını azaltmak isteyenler genellikle pirinç tüketimini bırakır. Sağlık uzmanları kilo kaybını desteklemek ve diyabetle başa çıkmak için beyaz pirincin daha sağlıklı alternatiflerle değiştirilmesini öneriyor.

Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini - 1

Pirincin yerine besleyici seçenekler arıyorsanız, bunun için bir kaç öneri;

DALİA

Bulgur veya kırık buğday olarak da bilinen Dalia, pirinçle benzer bir doku ve lezzet sunar ancak 91 gramda yalnızca 76 kalori içerir, bu da beyaz pirinçten %25 daha az kaloridir.

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Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini - 2

Dalia, karbonhidratları kesmek ve kilo vermek için harika bir seçenektir.

Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini - 3

KİNOA

Güney Amerika'ya özgü bir tohum olan kinoa, son zamanlarda fitness tutkunları arasında popülerlik kazanmıştır.

Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini - 4

"Küçük tohumlar glütensizdir ve pirinçten daha fazla protein içerir", bu da onu dokuz temel amino asidin tamamını içeren eksiksiz bir protein kaynağı yapar. Bakır ve magnezyum açısından zengin olan kinoa besleyici bir seçimdir.

Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini - 5

ARPA VE DARI

En eski ekili tahıllardan biri olan arpa, beyaz pirinçten daha fazla protein ve lif sağlar ve B vitamini, çinko ve magnezyum gibi temel besinlerle doludur. Darı, glütensiz ve besin açısından zengin bir başka alternatiftir.

Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini - 6

KARNABAHAR PİRİNCİ

Düşük kalorili bir sebze olan karnabahar pirinci, keto ve düşük karbonhidratlı diyetlerde tercih edilir. "Besin açısından son derece zengin" olduğu belirtilerek karnabahar tüketiminin artırılması gerekir. Çiçekli bambudan elde edilen bambu pirinci, nadirdir ancak besleyicidir ve B vitamini ve protein içerir.

Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini - 7

KAHVERENGİ PİRİNÇ

Kahverengi pirinç, dış kepek tabakasını ve tohumunu koruyarak beyaz pirinçten daha fazla lif, mineral ve vitamin sunar. Kahverengi pirinç, beyaz pirincin yüksek glisemik indeksi ve kolay yağ birikimi potansiyeliyle tezat oluşturan düşük glisemik indeksli bir besindir. Bireyler herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

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