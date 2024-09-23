Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini

Pirincin yerine besleyici seçenekler arıyorsanız, bunun için bir kaç öneri;



DALİA



Bulgur veya kırık buğday olarak da bilinen Dalia, pirinçle benzer bir doku ve lezzet sunar ancak 91 gramda yalnızca 76 kalori içerir, bu da beyaz pirinçten %25 daha az kaloridir.