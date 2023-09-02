Pirola varyantı dünyayı endişelendiriyor: Pirola varyantının belirtileri nelerdir? Aşılar Pirola varyantına karşı ne kadar etkili? Pirola varyantı ölümcül mü?

"OMİCRON'UN PRTAYA ÇIKIŞINDAN BU YANA EN ENDİŞE VERİCİ VARYANT"

"'Çok sayıda mutasyonun şiddet, aşıdan kaçış ve bulaşıcılık üzerindeki birleşik etkisini tahmin etmek zor olsa da, tavsiyeler, bunun Omicron'un ilk ortaya çıkışından bu yana en endişe verici yeni varyantı temsil ettiği konusunda nettir. "