Plajlardaki tehlike: Karın ağrısı, ishal, kusma ve ateşe neden olabilir
Antalya’da plajda güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma, simit, çekirdek, mısır, poşette pamur şeker satan seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Uzmanlar, açıkta satılan ve uzun süre güneşe maruz kalan sokak lezzetleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Soğuk zincire uymadan satılan bazı ürünlerin escherichia coli, salmonella ve listeria monocytogenes gibi bakterileri barındırdığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Açıkta satılan midye dolma tüketilmesi hastalıklara yol açabilir. Hamilelerin çocuk düşürmesi ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde uzun süre hastanede tedaviye ihtiyaç duyulacak tedaviye ihtiyaç olabilir.” dedi.
Sıcakların artmasıyla insanların keyifli vakit geçirmek ve serinlemek için tercih ettiği sahillerde, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı arttı.