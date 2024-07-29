Plajlardaki tehlike: Karın ağrısı, ishal, kusma ve ateşe neden olabilir

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uzun süre güneşe ve toza maruz kalan midye dolma, mısır, açıkta simit ve poşette çekirdek satışının sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine belirten Manavoğlu, merdiven altı, kayıtsız ve onay olmadan üretilen midyenin sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.