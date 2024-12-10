Portakaldan 3 kat fazla C vitamini içeriyor: En güçlü C vitamini kaynağı bu besinmiş

Bu listedeki diğer bazı yiyeceklere kıyasla C vitamini açısından biraz daha düşük olsa da, kavun yine de sıvı alımını sağlamak ve potasyum ve A vitamini gibi diğer hayati besinleri sağlamak için mükemmel bir seçimdir. Kış salatalarına veya ferahlatıcı bir atıştırmalık olarak harika bir katkıdır.