Portakaldan 3 kat fazla C vitamini içeriyor: En güçlü C vitamini kaynağı bu besinmiş

C vitamini suda çözünen bir vitamindir ve vitaminin kalan miktarı idrar yoluyla vücuttan atılır. Vücudun en iyi şekilde çalışması için C vitaminini düzenli olarak tüketmek önemlidir.



Canadian Medical Association Journal'da (CMAJ) yayınlanan bir araştırmaya göre, takviye C vitamini kış hastalıklarının yükünü azaltabilir, ancak alımın bazen iddia edildiği kadar yüksek olması gerekmez.



Cochrane tarafından 2013 yılında yayınlanan bir araştırma, düzenli C vitamini takviyesinin yetişkinlerde soğuk algınlığının süresini %8 ve çocuklarda %14 kısaltabileceğini buldu. Özellikle, günde 1 ila 2 gram C vitamini alan çocuklarda soğuk algınlığının süresinde %18 azalma görüldü.