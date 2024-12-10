Portakaldan 3 kat fazla C vitamini içeriyor: En güçlü C vitamini kaynağı bu besinmiş
Kışın soğuğu bağışıklığı zayıflatabilir ve kardiyovasküler riskleri artırabilir. Bağışıklık ve doku onarımı için hayati önem taşıyan C vitamini kış mevsiminde vücudu hastalıklardan korumak için gereklidir. Kivi ve brokoliden portakal ve yapraklı yeşilliklere kadar, C vitamini açısından zengin yiyecekleri dahil etmek kış rahatsızlıklarıyla mücadele etmeye ve daha soğuk aylarda genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Kış mevsimi belirli sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Soğuk havaların etkisiyle, vücut normal işleyişini sürdürmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalabilir.