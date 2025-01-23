Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu
Guava, lif, antioksidanlar, likopen, folat, manganez ve C vitamini gibi besinlerle doludur. Kışın guava tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirebilir, cilt ve saç dokusunu iyileştirebilir, kanser riskini azaltabilir, kilo kaybına yardımcı olabilir ve kolesterolü dengeleyerek kalp sağlığını iyileştirebilir.
Dünya genelinde herkesin favorisi olan bu meyve, diyet lifi, antioksidanlar, likopen, folat ve diğer besinleri içeren yüksek besin içeriği nedeniyle tüm mevsim meyvelerinden daha iyi performans gösterir.