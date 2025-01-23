Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu

Guava, lif, antioksidanlar, likopen, folat, manganez ve C vitamini gibi besinlerle doludur. Kışın guava tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirebilir, cilt ve saç dokusunu iyileştirebilir, kanser riskini azaltabilir, kilo kaybına yardımcı olabilir ve kolesterolü dengeleyerek kalp sağlığını iyileştirebilir.

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 1

Dünya genelinde herkesin favorisi olan bu meyve, diyet lifi, antioksidanlar, likopen, folat ve diğer besinleri içeren yüksek besin içeriği nedeniyle tüm mevsim meyvelerinden daha iyi performans gösterir.


SAĞLIK HABERLERİ

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 2

Meyve, portakalda bulunan C vitamini miktarının dört katına sahip olduğundan bağışıklık sistemi için iyidir.

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 3

Diğer birçok faydalı besinin emilimine yardımcı olur ve manganez ile zenginleştirilmiştir. Guavanın potasyum içeriği şaşırtıcı bir şekilde muzunkine eşittir. Ayrıca %80'i su olduğu için cildin nemini korumaya yardımcı olur. İşte kış aylarında guava yemeniz için 5 neden:

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 4

HASTALIKLARI ÖNLER

Guavalar portakalın üç katı kadar C vitamini içerir. Guava ve yaprakları bağışıklık sistemini güçlendiren ve bakteri, virüs ve diğer patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı savunma kapasitesini artıran C vitamini içerir.

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 5

CİLT VE SAÇ DOKUSUNU İYİLEŞTİRİR

Guava yapraklarında bulunan antioksidanlar serbest radikalleri azaltır ve iltihap önleyici özellikleri iltihabı ve cilt kızarıklığını azaltır. Saç gelişimini destekleyen ve teşvik eden B ve C vitaminleri de bu vitamin açısından zengindir. Bu nedenle guava yapraklarından bir macun yapın ve saç derinize nazikçe uygulayarak saçınızı güçlendirin ve saçınızın hacmini artırın.


Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 6

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Guava yemek kanser riskini azaltabilir. Guava yaprakları yüksek antioksidan içeriği nedeniyle kanser karşıtı etkilere sahiptir. Hücreleri oksidatif stres ve serbest radikal hasarından koruduğu bilinmektedir; bunlar kanserin iki ana nedenidir.


Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 7

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Kilonuzu kontrol etmeye çalışıyorsanız, guava harika bir seçenek olabilir. Düşük kalorili içeriği (54 kalori) aşırıya kaçma endişesi duymadan tadını çıkarmanızı sağlar. Ancak guavadaki pektin lifi, yedikten sonra kendinizi tok hissetmenizi sağladığı için en iyi bileşendir ve bu da aşırıya kaçmanızı önlemenize yardımcı olur.

Guavanın düşük GI ve karbonhidrat içeriği, tatmin edici özelliklerine ek olarak istikrarlı ve yavaş bir enerji salınımı sağlar. Bu, canlılık seviyenizi gün boyunca sabit tutar ve enerji düşüşlerini önlemenize yardımcı olur.


Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 8

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Tam süreçleri bilinmese de, guava yaprağı özütünün uzun yıllar boyunca anti-hipertansif etkiler sunduğu görülmektedir. Ancak yeni bir çalışmaya göre, guavanın kan basıncı üzerindeki etkileri muhtemelen bileşenlerinin sempatik sinir sistemiyle etkileşimlerinden kaynaklanıyordu.

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 9

Aynı çalışmaya göre guava posası kan lipid seviyeleri üzerinde faydalı bir etkiye sahip olabilir. Altı haftalık guava takviyesinden sonra araştırmacılar trigliseritlerde, toplam kolesterolde ve LDL kolesterolde önemli bir düşüş gördüler.

Guava, iyi dengelenmiş bir diyete dahil edildiğinde kalp sağlığını destekleyebilir çünkü yüksek trigliseritler ve kolesterol kalp sağlığına zararlı olabilir.

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu - 10

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER