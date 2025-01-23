Portakaldan 4 kat fazla C vitamini içeriyor; Manganez, folat ve antioksidanla dolu

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Kilonuzu kontrol etmeye çalışıyorsanız, guava harika bir seçenek olabilir. Düşük kalorili içeriği (54 kalori) aşırıya kaçma endişesi duymadan tadını çıkarmanızı sağlar. Ancak guavadaki pektin lifi, yedikten sonra kendinizi tok hissetmenizi sağladığı için en iyi bileşendir ve bu da aşırıya kaçmanızı önlemenize yardımcı olur.

Guavanın düşük GI ve karbonhidrat içeriği, tatmin edici özelliklerine ek olarak istikrarlı ve yavaş bir enerji salınımı sağlar. Bu, canlılık seviyenizi gün boyunca sabit tutar ve enerji düşüşlerini önlemenize yardımcı olur.





