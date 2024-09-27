Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok
Kış ayları geldiğinde hastalıklardan korunmak için bağışıklığınızı güçlendiren besinleri tüketmelisiniz. Bağışıklığı güçlendirmenin en kolay yollarından biri de C vitamini zengini besinleri tüketmek. Kış mevsimi geldiğinde bol bol tüketilen portakal da güçlü C vitamini kaynaklarından biri. Ancak portakalı doğru şekilde tüketmemek faydadan çok zarar getirebilir.
Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. C vitamini deposu olan bu meyveler bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korunmanıza da yardımcı olur.