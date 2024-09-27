Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok

Her ne kadar C vitamini sağlıklı bir vitamin olsa da, beslenme düzeninizde çeşitliliğe ve dengeli bir diyet sürdürmeye özen göstermek önemlidir.



Meyveler doğal şeker içerirler ve bazı insanlar için, özellikle diyabetikler için, bu şekerin kan şekerini etkileyebileceğini unutmamak önemlidir.