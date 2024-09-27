Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok

Kış ayları geldiğinde hastalıklardan korunmak için bağışıklığınızı güçlendiren besinleri tüketmelisiniz. Bağışıklığı güçlendirmenin en kolay yollarından biri de C vitamini zengini besinleri tüketmek. Kış mevsimi geldiğinde bol bol tüketilen portakal da güçlü C vitamini kaynaklarından biri. Ancak portakalı doğru şekilde tüketmemek faydadan çok zarar getirebilir.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 1

Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. C vitamini deposu olan bu meyveler bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korunmanıza da yardımcı olur.

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Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 2

Asit oranı yüksek olan bu meyveleri doğru çekilde tüketmemek mide hassasiyeti olanlar için ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 3

AÇ KARNINA TÜKETMEK MİDE PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR

Özellikle mide ve sindirim sistemi problemi olanları bu asit oranı yüksek olan bu meyveleri aç karnına tüketmemek gerekiyor.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 4

Sağlık için C vitamini kaynağı olan meyvelerin aç karnına yenmesi öneriliyor. Ancak asit oranı yüksek olan portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveleri aç karnına yemek bazı problemlere de yol açabilir.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 5

MİDE DUVARINI TAHRİŞ EDEBİLİR

Portakal, mandalina, limon gibi asidik meyveler aç karnına tüketildiğinde mide rahatsızlığına veya mide ekşimesine neden olabilir. Eğer mide hassasiyetiniz varsa veya gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarınız varsa, asidik meyveleri aç karnına tüketmek mide duvarını tahriş edebilir.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 6

Her ne kadar C vitamini sağlıklı bir vitamin olsa da, beslenme düzeninizde çeşitliliğe ve dengeli bir diyet sürdürmeye özen göstermek önemlidir.

Meyveler doğal şeker içerirler ve bazı insanlar için, özellikle diyabetikler için, bu şekerin kan şekerini etkileyebileceğini unutmamak önemlidir.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 7

Her insanın vücudu farklı tepkiler gösterebilir, bu yüzden eğer aç karnına meyve yedikten sonra rahatsızlık hissediyorsanız, bu tür meyveleri yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 8

UYARI!  C vitamini içeren meyveleri aç karnına yemek çoğu insan için zararsızdır, ancak mide hassasiyeti olanlar veya asidik meyve tüketiminin yol açabileceği diğer sorunlar konusunda dikkatli olmakta fayda vardır.

Portakalı böyle yemek vücutta zehre dönüşüyor! C vitamini deposu ama bu zararını bilen yok - 9

Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya belirli bir diyet takip ediyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışmak en iyisidir.

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