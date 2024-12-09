Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor

Kahve dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerden biri. Filtre kahve ise en popüler ve en sık tüketilen kahve çeşitleri arasında yer alıyor. Ancak açıklamalarıyla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, filtre kahvenin yapılışındaki risklere dikkat çekti. Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 1

Filtre kahve, günümüzün en popüler içeceklerinden biri haline geldi. Peki, bu kadar sevilen bir içecek sağlığımızı tehdit ediyor olabilir mi? Prof. Dr. Canan Karay, kahve tüketimine dikkat çekeren Türk kahvesinin faydalarına değindi ve filtre kahve tüketmindeki risklere dikkat çekti.

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Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 2

En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan Türk kahvesi tüketimini destekleyen Karatay, Türk kahvesinin sağlık üzerindeki faydalarını da vurguladı. Doğru şekilde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyen ve metabolizmayı hızlandırdığının altını çizdi.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 3

Filtre kahvenin içerdiği kafein, enerji artışı sağlarken metabolizmayı hızlandırabiliyor. Ayrıca antioksidan bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini destekleyebilir. Fakat aşırı tüketim, çarpıntı, uykusuzluk ve anksiyeteye yol açabiliyor.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 4

Özellikle yüksek tansiyon veya mide rahatsızlıkları gibi sağlık sorunları olan bireylerin kahve tüketimini sınırlandırması öneriliyor. Prof. Dr. Canan Karatay ayrıca, filtre kahvenin yapılışındaki tehlikeyi açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 5

Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 6

Karatay, "Her kahve aynı değil. Her yağ ve kırmızı et aynı olmadığı gibi... Türk kahvesinin hazırlanma şekli çok önemlidir. Çok yüksek bir antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, çok önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 7

CANAN KARATAY'A GÖRE KAHVE NASIL TÜKETİLMELİ?

Karatay açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"İçinde bulunan kafein de bizi uyarır. Sabah kalktığımızda bir Türk kahvesi içmek ben "çatma kahve" diyorum. Türk kahvesini koyup üstüne sıcak su ekliyorum. Dışarıda satılan eriyen kahveler çok tehlikelidir, onlar kimyasal doludur. Kimyasalları sıcak olarak vücuda sokuyoruz.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 8

Ayrıca üzerine eklenen süt tozu da oldukça tehlikelidir. Türk kahvesi sade olarak içilecek. Türk kahvesi şekersiz olduğu sürece detokstur. Şeker yok ama içine saf yağ eklenebilir.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 9

Bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önlemek için Türk kahvesi sabahları aç karnına içilmelidir. Uyku kaçırmasının yanı sıra beyni de çalıştırıyor. Sinir sistemini çok iyi çalıştırıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor - 10

FİLTRE KAHVE HAZIRLARKEN DİKKAT!

Karatay, "Kendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtre kahvenin, filtresi kağıtsa çok tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman vücuda da geçer. En tehlikeli zehirlerden biridir." diyor

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