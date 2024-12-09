Prof. Dr. Canan Karatay "en tehlikeli zehirlerden biri" dedi: Sıcak su içinden vücuda yayılıyor
Kahve dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerden biri. Filtre kahve ise en popüler ve en sık tüketilen kahve çeşitleri arasında yer alıyor. Ancak açıklamalarıyla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, filtre kahvenin yapılışındaki risklere dikkat çekti. Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Filtre kahve, günümüzün en popüler içeceklerinden biri haline geldi. Peki, bu kadar sevilen bir içecek sağlığımızı tehdit ediyor olabilir mi? Prof. Dr. Canan Karay, kahve tüketimine dikkat çekeren Türk kahvesinin faydalarına değindi ve filtre kahve tüketmindeki risklere dikkat çekti.