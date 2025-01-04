Prof. Dr. Hakan Türkçapar: Kılık değiştirmiş narsisizm
Son yıllardır sürekli duyduğumuz bir kelime; Narsisizm. Kendilerini dünyanın merkezinde gören diğer insanlardan önemli, değerli ve üstün olduğunu düşünen benmerkezi kişileri tanımlamak için kullanılan narsisizm empati yoksunluğu, kişiliği fazlasıyla büyütme (abartma), başarıya ve güce bağımlı davranışlarla kendilerini belli ederler. Peki, narsisizm bir tane midir, kılık değiştirmiş narsisizm olabilir mi? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, merak edilen soruların yanıtlarını ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
"Narsist" ve "narsistik" kelimeleri, artık gündelikk konuşmalarda sıkça kullanılan ifadeler haline geldi. Öyle ki, yaşadığımız dönemi “Narsizm Çağı” olarak adlandıranlar bile var. Bu ifade, Yunan mitolojisindeki Narkissos adlı yakışıklı çobanın hikayesine dayanıyor. Hani şu, sudaki yansımasına aşık olup kendini seyretmekten vazgeçemeyen ve sonunda nergis çiçeğine dönüşen trajik kahraman…