Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür: 40 yıllık tiryakiyi bile nikotinden tiksindiriyor
Sigara içmek sağlığa zararlıdır ve kalp-damar, kanser gibi hastalıkların riskini artırır. Pek çok kronik hastalığın oluşmasına neden olur. Sigarayı bırakmak ve akciğeri temizlemek için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği bu sağlıklı kürlere bir şans verebilirsiniz. 40 yıllık tiryakilere bile sigarayı bıraktıran bu kür, sigaradan tiksindiriyor.
Sigara, dünyanın en yaygın bağımlılık yaratan maddelerinden biri olmasına rağmen, aynı zamanda en ölümcül sağlık tehditlerinden biridir. Her yıl milyonlarca insan, sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara içmek solunum sistemine zarar veriyor. Bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Kanser ve kalp gibi ciddi hastalıkların riskini artırıyor.