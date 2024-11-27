Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür: 40 yıllık tiryakiyi bile nikotinden tiksindiriyor

KARABAŞ OTU KÜRÜ



Tiryakilere sigarayı bıraktıran bir diğer doğal yöntem ise karabaş otu kürüdür. 7 başak karabaş otu, 1 su bardağı suyla hazırlayabileceğiniz kür için önce suyu kaynatın. Sonra 7 başak karabaş otunu suyun üzerine ilave edin ve 10 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra çayı süzün. Öğle vaktine dek canınız her sigara istediğinde tüketebilirsiniz.



Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan karabaş otu, hem geleneksel hem de modern tıpta geniş bir kullanım alanına sahiptir. Lavanta ailesine mensup bu şifalı bitki, sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde yüzyıllardır tercih ediliyor